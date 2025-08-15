Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Провів без води чотири доби: румунські рятувальники знайшли у горах українця

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Провів без води чотири доби: румунські рятувальники знайшли у горах українця
Чоловіка спускали до низу за допомогою вертольота
фото з відкритих джерел

Українець був виснажений, адже не мав води та укриття в горах декілька днів

У горах Марамуреш біля вершини Піп Іван надали допомогу 26-річному українцю, який провів там чотири доби без води та укриття. Про це, як пише «Главком», розповіли румунські рятувальники.

Чоловік був знесилений і йому на допомогу прийшли команди рятувальників та прикордонної поліції.

Через поганий стан здоров'я потерпілого було прийнято рішення про евакуацію українця за допомогою вертольота, адже рятувальні роботи на землі потребували б додаткової мобілізації ще 8 гірських рятувальників, а сама операція могла б тривати від 10 до 12 годин.

Наразі, як повідомляється, чоловік вже внизу та знаходиться під наглядом лікарів.

Нагадаємо, у Румунії троє українців застрягли у горах Мармарос. Вони звернулися за допомогою ввечері 24 грудня, зазначивши, що виснажені, переохолоджені через вологий одяг і залишилися без їжі.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів. Туриста знайшли в урочищі Болотин Грунь Рахівського району у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

«Главком» також писав, що прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки виявив тіла двох чоловіків без ознак життя. Судово-медична експертиза встановила, що обидва загинули внаслідок переохолодження. Один із загиблих – мешканець Львівської області 1994 року народження, а інший – житель Донецької області 1992 року народження.

 

 

 

Читайте також:

Теги: рятувальники українці Карпати (гори) туризм Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні студентство в Україні переважно сприймається як масовка під вибори або фотозона для кампаній
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
3 серпня, 11:30
Релігійні свята у серпні 2025 року
Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас
22 липня, 22:00
З перших днів вторгнення РФ Ігор Пугач перебував на захисті Харкова
З перших днів війни стояв на захисті Харкова. Згадаймо Героя України Ігоря Пугача
28 липня, 09:00
Зайняті іншими туристами шеезлонги дратують відпочивальників на курортах
Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів
30 липня, 16:44
У Святошинському районі обвалився цілий під'їзд житлового будинку
Кличко показав наслідки нічної атаки у Святошинському районі (відео)
31 липня, 09:13
Після завершення пошуково-рятувальних робіт будуть розпочаті аварійно-відновлювальні роботи
Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди
1 серпня, 10:33
Тіло чоловіка знайшли 31 липня
У Кишиневі в готелі знайдено мертвим українця
1 серпня, 19:58
Сергію Плігузову назавжди 49 років...
Більше двох років захищав українське небо від загарбників. Згадаймо Сергія Плігузова
7 серпня, 09:00
За даними ДСНС, внаслідок інциденту ніхто не постраждав
В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах
11 серпня, 12:19

Соціум

Провів без води чотири доби: румунські рятувальники знайшли у горах українця
Провів без води чотири доби: румунські рятувальники знайшли у горах українця
В Індонезії затримали українку з 2 кг наркотиків
В Індонезії затримали українку з 2 кг наркотиків
У Британії на злітній смузі зіткнулися два літаки
У Британії на злітній смузі зіткнулися два літаки
У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)
У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)
Зустріч Трампа і Путіна: Папа Лев закликав до припинення вогню
Зустріч Трампа і Путіна: Папа Лев закликав до припинення вогню
Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей
Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
12K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6584
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4247
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua