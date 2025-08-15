Провів без води чотири доби: румунські рятувальники знайшли у горах українця

Українець був виснажений, адже не мав води та укриття в горах декілька днів

У горах Марамуреш біля вершини Піп Іван надали допомогу 26-річному українцю, який провів там чотири доби без води та укриття. Про це, як пише «Главком», розповіли румунські рятувальники.



Чоловік був знесилений і йому на допомогу прийшли команди рятувальників та прикордонної поліції.

Через поганий стан здоров'я потерпілого було прийнято рішення про евакуацію українця за допомогою вертольота, адже рятувальні роботи на землі потребували б додаткової мобілізації ще 8 гірських рятувальників, а сама операція могла б тривати від 10 до 12 годин.

Наразі, як повідомляється, чоловік вже внизу та знаходиться під наглядом лікарів.

Нагадаємо, у Румунії троє українців застрягли у горах Мармарос. Вони звернулися за допомогою ввечері 24 грудня, зазначивши, що виснажені, переохолоджені через вологий одяг і залишилися без їжі.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів. Туриста знайшли в урочищі Болотин Грунь Рахівського району у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

«Главком» також писав, що прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки виявив тіла двох чоловіків без ознак життя. Судово-медична експертиза встановила, що обидва загинули внаслідок переохолодження. Один із загиблих – мешканець Львівської області 1994 року народження, а інший – житель Донецької області 1992 року народження.