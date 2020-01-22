На Вінниччині знищують заражених курей та запровадили карантин



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У небезпечну зону потрапили дев’ять сіл

На птахофермі ПП «Хутір» в селі Бугаків Немирівського району Вінницької області 18 січня було зафіксовано пташиний грип.

Станом на 21 січня спеціальні служби умертвили безкровним методом та спалили 22 тис. голів птиці. Загалом на підприємстві нараховується 116 тис. голів птиці, повідомляє Держпродспоживслужба України.

Водночас Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Немирівській районній державній адміністрації епізоотичним осередком визначила ПП «Хутір» та господарства ТОВ «Немирів-Поділля» і СТОВ «Колосок», які розташовані в с. Бугаків Немирівського району.

До 3-кілометрової зони захисту віднесено 9 населених пунктів Немирівського району, а до зони спостереження (10 км) увійшли 23 населені пункти Немирівського району.

Держпродспоживслужба вживає заходів для недопущення поширення збудника грипу птиці на території України.

Зразки біоматеріалу зараженої птиці будуть направлені для проведення відповідних досліджень у референс-лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) у м. Вейбридж (Англія).

Джерело: i-vin.info