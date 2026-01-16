Спалахнула пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ

Завод відіграє ключову роль у виробництві вибухівки та забезпеченні авіації сил окупанта

Полум’я охопило цех виробництва сірчаної кислоти

У Підмосковному Воскресенську сталася пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ – «Воскресенські мінеральні добрива». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За наявною інформацією, полум’я охопило цех виробництва сірчаної кислоти. У сусідніх районах відчувається сильний запах гару з характерним хімічним присмаком. Місцеві мешканці скаржаться на першіння в горлі та подразнення очей.

Цей завод відіграє ключову роль у виробництві вибухівки та забезпеченні авіації сил окупанта.

До слова, у Сиктивкарі, що в Росії стався вибух. Інцидент відбувся у центрі професійної підготовки МВС. За попередніми даними, вибухнула світлошумова граната.

Відомо, що внаслідок вибуху зайнялася пожежа та постраждали щонайменше дев’ятеро осіб. Двоє з них госпіталізували до реанімації у тяжкому стані. Решта перебувають у лікарні, а декому надали медичну допомогу на місці вибуху.