Спалахнула пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Спалахнула пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ
Завод відіграє ключову роль у виробництві вибухівки та забезпеченні авіації сил окупанта
фото: соцмережі

Полум’я охопило цех виробництва сірчаної кислоти

У Підмосковному Воскресенську сталася пожежа на території одного з найбільших хімічних заводів РФ – «Воскресенські мінеральні добрива». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За наявною інформацією, полум’я охопило цех виробництва сірчаної кислоти. У сусідніх районах відчувається сильний запах гару з характерним хімічним присмаком. Місцеві мешканці скаржаться на першіння в горлі та подразнення очей.

Цей завод відіграє ключову роль у виробництві вибухівки та забезпеченні авіації сил окупанта.

До слова, у Сиктивкарі, що в Росії стався вибух. Інцидент відбувся у центрі професійної підготовки МВС. За попередніми даними, вибухнула світлошумова граната.

Відомо, що внаслідок вибуху зайнялася пожежа та постраждали щонайменше дев’ятеро осіб. Двоє з них госпіталізували до реанімації у тяжкому стані. Решта перебувають у лікарні, а декому надали медичну допомогу на місці вибуху.

Теги: росія війна Москва

