Переговірник Путіна вилетів у Маямі на зустріч з представниками США

Зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками не запланована

Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, уже попрямував до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

«Тристоронні контакти з українською стороною не плануються», – сказало російське джерело, знайоме з планом візиту.

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбудеться після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

До слова, президент США Дональд Трамп написав у себе в соцмережах, що він теж прямує до Флориди, де заплановано багато зустрічей. Які саме – він не уточнив.

Як повідомлялося, цими вихідними у Маямі запланована зустріч очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва з представниками оточення Дональда Трампа – спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером.

До слова, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру.

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.