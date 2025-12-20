FT: Велика Британія не буде вилучати заморожені активи РФ для допомоги Україні

Очільниця Мінфіну Рейчел Різа запевнила, що Лондон терміново шукає альтернативні шляхи фінансування України разом із партнерами

Офіційний Лондон відмовився від ідеї одноосібного використання 8 млрд фунтів стерлінгів із заморожених російських активів на потреби України. Як повідомляє Financial Times, таке рішення британський уряд ухвалив слідом за Європейським Союзом, де аналогічна ініціатива також не знайшла підтримки в п'ятницю, 19 грудня, передає «Главком».

Британські посадовці пояснили, що країна не діятиме в односторонньому порядку, оскільки розглядала цей крок лише як частину скоординованої стратегії разом із ЄС, Канадою та Австралією. Замість прямого використання активів, лідери Євросоюзу вже погодили надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, запозичених під гарантії бюджету блоку.

Представник уряду наголосив, що Велика Британія продовжить діяти виключно у межах домовленостей з країнами G7 та Євросоюзом. Очільниця Мінфіну Рейчел Різа запевнила, що Лондон залишається непохитним у підтримці Києва та терміново шукає альтернативні шляхи фінансування разом із партнерами.

Уряд Британії оголосив про «перепрофілювання» кредитних гарантій на суму $2 млрд. Ці зобов'язання продовжено до 2026 року, щоб задовольнити нагальні потреби українського бюджету.

Незважаючи на відмову від конфіскації активів РФ на поточному етапі, Лондон зосереджується на кредитних інструментах та міжнародній співпраці для збереження фінансової стабільності України.

Як відомо, Російська Федерація готує масштабну юридичну відповідь на плани Євросоюзу щодо використання заморожених активів для надання Україні репараційного кредиту. Хоча судові процеси навряд чи зможуть зупинити передачу коштів, їхні наслідки для міжнародної фінансової системи залишаються важкопередбачуваними.

Центральний банк РФ уже звернувся до московського суду з позовом проти бельгійського депозитарію Euroclear, який є основним утримувачем російських резервів у ЄС. Москва вимагає компенсації у розмірі $230 млрд. У разі виграшу РФ може спробувати стягнути кошти з майна Euroclear у країнах, які вона вважає «дружніми».

До слова, рейтингове агентство Fitch помістило бельгійський депозитарій Euroclear у категорію Rating Watch Negative (під наглядом з негативними очікуваннями). Зміна категорії пов'язана з тим, що ЄС планує використати заморожені в Euroclear активи Центробанку Росії для фінансування України. Під спостереження взято довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding (AA), короткостроковий рейтинг (F1+), а також рейтинги боргових зобов'язань.