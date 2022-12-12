Чому масово палають російські торгові центри: несподівана версія

Імовірно, власники ТРЦ планують отримати відшкодування від страхових компаній

Нещодавно в державі-терористці Росії прокотилася хвиля пожеж у гіпермаркетах та торгових центрах. Відомі українці висловили припущення, що пожежі виникли невипадково, а власники-росіяни планують отримати немалі виплати від страхових компаній.

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Виручка торгово-розважальних центрів у РФ почала стрімко падати з початку війни і вже менша на 55% порівняно з аналогічний періодом у 2021 році. Про це пише засновник компанії BWN Group Євген Поремчук.

«Власники російських торгових центрів усвідомлюють, що буде тільки гірше. Що робити з неліквідом який не можливо продати за справедливі гроші? Спалити і отримати страхові відшкодування! Наприклад, згорілий мол у Хімках принесе власникам 30 млрд руб. (приблизно $470 млн) страхових виплат», – пише він.

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Блогер Денис Казанський також дотримується схожої думки. Мовляв, «ТРЦ спалюють самі власники, щоб отримати страховку і звалити з Росії».

«Бізнес вести стає невигідно – ринок валиться, товари дедалі складніше завозити через санкції. Продати ТРЦ з цієї причини майже неможливо. А ось отримати страховку і виїхати з грошима з токсичної країни, яка звисла, яка стрімко дичавіє і перетворюється на Іран – ідеальне рішення. Щури не тільки тікають з корабля «Російська Федерація», а й спалюють його перед затопленням», – пише Казанський.

Нагадаємо, 9 грудня у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки».

А сьогодні, 12 грудня, в підмосковній Балашисі загорівся торговий центр «Стройпарк».