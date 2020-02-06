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    У світі

    Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст промови Трампа

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    Дональд Трамп&nbsp;не потиснув руку Ненсі Пелосі, вона у свою чергу пошматувала текст його промови - Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст промови Трампа
    Дональд Трамп не потиснув руку Ненсі Пелосі, вона у свою чергу пошматувала текст його промови

    Під час зустрічі з демократами спікерка виступила з промовою, в якій заявила, що Трамп «знищив правду»

    Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі порвала текст звернення до нації президента Дональда Трампа, тому що він у заяві «знищив правду».

    Про це Пелосі сказала під час закритого засідання демократів, повідомив CNN один із присутніх.  

    Зазначається, що під час зустрічі з однопартійцями спікерка виступила з промовою, в якій пояснила причину свого вчинку.

    За її словами, промова Трампа була «ганьбою», бо містила багато брехні.

    «Він знищив правду, тому я порвала його промову», – сказала Пелосі. 

    Як відомо, 4 лютого щорічне послання президента США Дональда Трампа Конгресу перетворилося на скандал, який став наслідком натягнутих стосунків глави Білого дому і спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

    Трамп не потиснув руку Пелосі, вона у свою чергу пошматувала текст його промови. Згодом Пелосі назвала послання Трампа «маніфестом неправди».

    Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.

    За першою статтею обвинувачень президента голосування відбулося з розрахунком 48 проти 52 сенаторів. Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

    За другою статтею обвинувачень голоси розподілилися суто за партійною лінією – 47 проти 53.

    Таким чином, процес імпічменту президента Трампа в Конгресі США офіційно можна вважати завершеним.

    Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time.

    США імпічмент час
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