Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст промови Трампа



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Дональд Трамп не потиснув руку Ненсі Пелосі, вона у свою чергу пошматувала текст його промови

Під час зустрічі з демократами спікерка виступила з промовою, в якій заявила, що Трамп «знищив правду»

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі порвала текст звернення до нації президента Дональда Трампа, тому що він у заяві «знищив правду».

Про це Пелосі сказала під час закритого засідання демократів, повідомив CNN один із присутніх.

Зазначається, що під час зустрічі з однопартійцями спікерка виступила з промовою, в якій пояснила причину свого вчинку.

За її словами, промова Трампа була «ганьбою», бо містила багато брехні.

«Він знищив правду, тому я порвала його промову», – сказала Пелосі.

Як відомо, 4 лютого щорічне послання президента США Дональда Трампа Конгресу перетворилося на скандал, який став наслідком натягнутих стосунків глави Білого дому і спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Трамп не потиснув руку Пелосі, вона у свою чергу пошматувала текст його промови. Згодом Пелосі назвала послання Трампа «маніфестом неправди».

Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.

За першою статтею обвинувачень президента голосування відбулося з розрахунком 48 проти 52 сенаторів. Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

За другою статтею обвинувачень голоси розподілилися суто за партійною лінією – 47 проти 53.

Таким чином, процес імпічменту президента Трампа в Конгресі США офіційно можна вважати завершеним.

Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time.