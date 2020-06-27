Тренер, який привів збірну Аргентини до перемоги на мундіалі-1986, захворів на коронавірус
Дієґо Марадона і Карлос Білардо - головні творці аргентинського чемпіонства в 1986-му
Фото - TyC Sports
Карлосові Білардо – 82 роки
Колишній головний тренер збірної Аргентини Карлос Білардо захворів на коронавірус, повідомляє Reuters.
Тест 82-річного Білардо дав позитивний результат, хоча у колишнього тренера не було симптомів. Спеціаліст почувається добре.
З 2018 року Білардо живе в будинку для літніх людей в Буенос-Айресі. Культовий аргентинський тренер страждає від синдрому Хакіма-Адамса. Це старече захворювання, один із симптомів – деменція.
Карлос Білардо приводив збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу-1986. Крім рідної збірної, він тренував національні команди Колумбії і Лівії, аргентинські «Естудіантес», «Сан-Лоренсо», «Бока Хуніорс», іспанську «Севілью» і колумбійський «Депортіво Калі».
Читайте також: Дієґо Марадона стягнув з себе труси під час танцю (відео)