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    Тренер, який привів збірну Аргентини до перемоги на мундіалі-1986, захворів на коронавірус

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    Дієґо Марадона і Карлос Білардо - головні творці аргентинського чемпіонства в 1986-му - Тренер, який привів збірну Аргентини до перемоги на мундіалі-1986, захворів на коронавірус
    Дієґо Марадона і Карлос Білардо - головні творці аргентинського чемпіонства в 1986-му
    Фото - TyC Sports

    Карлосові Білардо – 82 роки

    Колишній головний тренер збірної Аргентини Карлос Білардо захворів на коронавірус, повідомляє Reuters.

    Тест 82-річного Білардо дав позитивний результат, хоча у колишнього тренера не було симптомів. Спеціаліст почувається добре.

    З 2018 року Білардо живе в будинку для літніх людей в Буенос-Айресі. Культовий аргентинський тренер страждає від синдрому Хакіма-Адамса. Це старече захворювання, один із симптомів – деменція.

    Карлос Білардо приводив збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу-1986. Крім рідної збірної, він тренував національні команди Колумбії і Лівії, аргентинські «Естудіантес», «Сан-Лоренсо», «Бока Хуніорс», іспанську «Севілью» і колумбійський «Депортіво Калі».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер Аргентина коронавірус Карлос Білардо
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