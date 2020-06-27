Тренер, який привів збірну Аргентини до перемоги на мундіалі-1986, захворів на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дієґо Марадона і Карлос Білардо - головні творці аргентинського чемпіонства в 1986-му Фото - TyC Sports

Карлосові Білардо – 82 роки

Колишній головний тренер збірної Аргентини Карлос Білардо захворів на коронавірус, повідомляє Reuters.

Тест 82-річного Білардо дав позитивний результат, хоча у колишнього тренера не було симптомів. Спеціаліст почувається добре.

З 2018 року Білардо живе в будинку для літніх людей в Буенос-Айресі. Культовий аргентинський тренер страждає від синдрому Хакіма-Адамса. Це старече захворювання, один із симптомів – деменція.

Карлос Білардо приводив збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу-1986. Крім рідної збірної, він тренував національні команди Колумбії і Лівії, аргентинські «Естудіантес», «Сан-Лоренсо», «Бока Хуніорс», іспанську «Севілью» і колумбійський «Депортіво Калі».