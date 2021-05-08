Сполучені Штати приєднуються до глобальної кампанії проти інтернет-екстремізму
Білий дім у Вашингтоні, США
«США візьмуть участь у віртуальному саміті 14 травня» – Псакі
Сполучені Штати приєднаються до глобальної кампанії під проводом Нової Зеландії для боротьби з насильницьким екстремізмом в Інтернеті, заявив Білий дім, внісши зміни в політику колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.
Прессекретар адміністрації Байдена Джен Псакі заявила, що США приєднаються до «Крайстчерчського заклику до дії з ліквідації терористичного та насильницького екстремістського вмісту в Інтернеті».
«Протидіяти використанню Інтернету терористами та жорстокими екстремістами для радикалізації та вербування є важливим пріоритетом для Сполучених Штатів. Приєднання до коаліції урядів та компаній, які підтримали Крайстчерчський заклик, посилює необхідність колективних дій», – йдеться у заяві Псакі.
США цитували засоби захисту свободи слова, коли вони відмовилися приєднатися до кампанії у 2019 році, і »не будуть вживати заходів, які порушуватимуть свободу слова та об’єднань, захищені Першою поправкою до Конституції США, а також порушуватимуть розумні очікування щодо конфіденційності».
Псакі заявила, що США візьмуть участь у віртуальному саміті 14 травня.