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    Сполучені Штати приєднуються до глобальної кампанії проти інтернет-екстремізму

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    Білий дім у Вашингтоні, США - Сполучені Штати приєднуються до глобальної кампанії проти інтернет-екстремізму

    Білий дім у Вашингтоні, США

    Фото Reuters/Jim Bourg/File Photo

    «США візьмуть участь у віртуальному саміті 14 травня» – Псакі

    Сполучені Штати приєднаються до глобальної кампанії під проводом Нової Зеландії для боротьби з насильницьким екстремізмом в Інтернеті, заявив Білий дім, внісши зміни в політику колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

    Прессекретар адміністрації Байдена Джен Псакі заявила, що США приєднаються до «Крайстчерчського заклику до дії з ліквідації терористичного та насильницького екстремістського вмісту в Інтернеті».

    «Протидіяти використанню Інтернету терористами та жорстокими екстремістами для радикалізації та вербування є важливим пріоритетом для Сполучених Штатів. Приєднання до коаліції урядів та компаній, які підтримали Крайстчерчський заклик, посилює необхідність колективних дій», – йдеться у заяві Псакі.

    США цитували засоби захисту свободи слова, коли вони відмовилися приєднатися до кампанії у 2019 році, і »не будуть вживати заходів, які порушуватимуть свободу слова та об’єднань, захищені Першою поправкою до Конституції США, а також порушуватимуть розумні очікування щодо конфіденційності».

    Псакі заявила, що США візьмуть участь у віртуальному саміті 14 травня.

    Ініціатива була започаткована прем’єр-міністром Нової Зеландії Жасіндою Ардерн та президентом Франції Еммануелем Макроном у 2019 році після того, як бойовик вбив 51 людину у двох мечетях у новозеландському місті Крайстчерч під час прямої трансляції свого скандалу у Facebook.
    Ардерн заявила, що США були «конструктивним, заангажованим партнером з багатьох питань, пов’язаних із викликами, з моменту його запуску», а оголошення було «формалізацією цих відносин і зобов’язанням для нас працювати ще тісніше».
    Теги: США Джозеф Байден тероризм інтернет
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