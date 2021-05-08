Сполучені Штати приєднуються до глобальної кампанії проти інтернет-екстремізму

«США візьмуть участь у віртуальному саміті 14 травня» – Псакі

Сполучені Штати приєднаються до глобальної кампанії під проводом Нової Зеландії для боротьби з насильницьким екстремізмом в Інтернеті, заявив Білий дім, внісши зміни в політику колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Прессекретар адміністрації Байдена Джен Псакі заявила, що США приєднаються до «Крайстчерчського заклику до дії з ліквідації терористичного та насильницького екстремістського вмісту в Інтернеті».

«Протидіяти використанню Інтернету терористами та жорстокими екстремістами для радикалізації та вербування є важливим пріоритетом для Сполучених Штатів. Приєднання до коаліції урядів та компаній, які підтримали Крайстчерчський заклик, посилює необхідність колективних дій», – йдеться у заяві Псакі.

США цитували засоби захисту свободи слова, коли вони відмовилися приєднатися до кампанії у 2019 році, і »не будуть вживати заходів, які порушуватимуть свободу слова та об’єднань, захищені Першою поправкою до Конституції США, а також порушуватимуть розумні очікування щодо конфіденційності».

Псакі заявила, що США візьмуть участь у віртуальному саміті 14 травня.

Ініціатива була започаткована прем’єр-міністром Нової Зеландії Жасіндою Ардерн та президентом Франції Еммануелем Макроном у 2019 році після того, як бойовик вбив 51 людину у двох мечетях у новозеландському місті Крайстчерч під час прямої трансляції свого скандалу у Facebook.

Ардерн заявила, що США були «конструктивним, заангажованим партнером з багатьох питань, пов’язаних із викликами, з моменту його запуску», а оголошення було «формалізацією цих відносин і зобов’язанням для нас працювати ще тісніше».