  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Сполучені Штати виводять морських піхотинців з Норвегії

    • Розсилка
    У&nbsp;2018 році американські військові збільшили кількість морських піхотинців у Норвегії - Сполучені Штати виводять морських піхотинців з Норвегії
    У 2018 році американські військові збільшили кількість морських піхотинців у Норвегії

    Військові розмішувалися у Норвегії для стримування загрози наступу з боку Росії

    Сполучені Штати Америки виводять 700 морських піхотинців з Норвегії, які були розміщені у 2018 році для стримування загрози наступу з боку Росії.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що морські піхотинці будуть перекинуті зі Штатів до Норвегії для більш коротких операцій, щоб краще синхронізувати їх навчання з норвезькими силами і надати розширені можливості для великомасштабних навчань.

    У 2018 році американські військові збільшили кількість морських піхотинців, відправлених на шестимісячну ротацію в Норвегії, приблизно на 700 осіб. Таке рішення було прийнято для підвищення готовності до арктичних наступів.

    Нагадаємо, США виводять 12 тисяч військовослужбовців з території Німеччини. Частину з цих військ перекинуть в район Чорного моря для посилання стримування Росії.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив у червні, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині на 9 500 до 25 000 осіб, звинувативши союзника по НАТО в тому, що він не виконав цільовий показник оборонних витрат Північноатлантичного альянсу. 

    Натомість влада Німеччини просила США не виводити своїх військових.

    Росія США Норвегія військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ