Сполучені Штати виводять морських піхотинців з Норвегії



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У 2018 році американські військові збільшили кількість морських піхотинців у Норвегії

Військові розмішувалися у Норвегії для стримування загрози наступу з боку Росії

Сполучені Штати Америки виводять 700 морських піхотинців з Норвегії, які були розміщені у 2018 році для стримування загрози наступу з боку Росії.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що морські піхотинці будуть перекинуті зі Штатів до Норвегії для більш коротких операцій, щоб краще синхронізувати їх навчання з норвезькими силами і надати розширені можливості для великомасштабних навчань.

У 2018 році американські військові збільшили кількість морських піхотинців, відправлених на шестимісячну ротацію в Норвегії, приблизно на 700 осіб. Таке рішення було прийнято для підвищення готовності до арктичних наступів.

Нагадаємо, США виводять 12 тисяч військовослужбовців з території Німеччини. Частину з цих військ перекинуть в район Чорного моря для посилання стримування Росії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив у червні, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині на 9 500 до 25 000 осіб, звинувативши союзника по НАТО в тому, що він не виконав цільовий показник оборонних витрат Північноатлантичного альянсу.

Натомість влада Німеччини просила США не виводити своїх військових.