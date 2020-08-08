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    У світі

    Грузія повністю готова до вступу в НАТО – прем'єр

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    <p>Прем'єр-міністр Грузії заявив про повну готовність країни до вступу в НАТО</p> - Грузія повністю готова до вступу в НАТО – прем'єр

    Прем'єр-міністр Грузії заявив про повну готовність країни до вступу в НАТО

    Грузія «повністю готова до вступу в НАТО та доведе цей процес до кінця»

    Про це Гахарія сказав журналістам у суботу.

    За його словами, Грузія повністю готова до вступу в НАТО та доведе цей процес до кінця.

    «Ми продовжуємо поглиблювати партнерство за нашими стратегічними напрямками - це НАТО, США та Євросоюз. Сьогодні Грузія повністю готова до вступу в НАТО. Це бачать і цінують наші партнери. Це – процес, і ми обов'язково доведемо його до кінця», – заявив Гахарія.

    Він додав, що євроатлантична інтеграція і мирний розвиток Грузії є обов'язковою умовою відновлення територіальної цілісності країни.

    Зазначимо, що рівно 12 років тому Росія розпочала війну проти Грузії.

    До слова, у НАТО обговорили залучення України до формування стратегічної концепції Альянсу.

    НАТО політика Грузія військові
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