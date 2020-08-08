Грузія повністю готова до вступу в НАТО – прем'єр
Прем'єр-міністр Грузії заявив про повну готовність країни до вступу в НАТО
Грузія «повністю готова до вступу в НАТО та доведе цей процес до кінця»
Про це Гахарія сказав журналістам у суботу.
За його словами, Грузія повністю готова до вступу в НАТО та доведе цей процес до кінця.
«Ми продовжуємо поглиблювати партнерство за нашими стратегічними напрямками - це НАТО, США та Євросоюз. Сьогодні Грузія повністю готова до вступу в НАТО. Це бачать і цінують наші партнери. Це – процес, і ми обов'язково доведемо його до кінця», – заявив Гахарія.
Він додав, що євроатлантична інтеграція і мирний розвиток Грузії є обов'язковою умовою відновлення територіальної цілісності країни.
Зазначимо, що рівно 12 років тому Росія розпочала війну проти Грузії.
До слова, у НАТО обговорили залучення України до формування стратегічної концепції Альянсу.