Грузія повністю готова до вступу в НАТО – прем'єр



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Прем'єр-міністр Грузії заявив про повну готовність країни до вступу в НАТО

Грузія «повністю готова до вступу в НАТО та доведе цей процес до кінця»

Про це Гахарія сказав журналістам у суботу.

За його словами, Грузія повністю готова до вступу в НАТО та доведе цей процес до кінця.

«Ми продовжуємо поглиблювати партнерство за нашими стратегічними напрямками - це НАТО, США та Євросоюз. Сьогодні Грузія повністю готова до вступу в НАТО. Це бачать і цінують наші партнери. Це – процес, і ми обов'язково доведемо його до кінця», – заявив Гахарія.

Він додав, що євроатлантична інтеграція і мирний розвиток Грузії є обов'язковою умовою відновлення територіальної цілісності країни.

Зазначимо, що рівно 12 років тому Росія розпочала війну проти Грузії.

До слова, у НАТО обговорили залучення України до формування стратегічної концепції Альянсу.