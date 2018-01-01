Спостерігачі: Східну Гуту обстрілюють попри резолюцію Радбезу ООН

Попри резолюцію РБ ООН сирійські урядові війська продовжують бомбити Східну Гуту

Попри резолюцію Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню в Сирії, за даними правозахисників, сирійські урядові війська продовжують обстріли і бомбардування Східної Гути, але менш інтенсивні ніж раніше. Як повідомили в Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, вранці у неділю, 25 лютого, було здійснено два авіаудари у цьому регіоні,



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Попри резолюцію РБ ООН сирійські урядові війська продовжують бомбити Східну Гуту

Попри резолюцію Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню в Сирії, за даними правозахисників, сирійські урядові війська продовжують обстріли і бомбардування Східної Гути, але менш інтенсивні ніж раніше. Як повідомили в Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, вранці у неділю, 25 лютого, було здійснено два авіаудари у цьому регіоні, передає агентство dpa.

Район Східної Гути перебуває під контролем опозиційних угруповань, серед яких переважає ісламістська група «Джебхат ан-Нусра». Відрізаними від світу залишаються близько 400 тисяч людей. Як повідомляли раніше у Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, за тиждень бомбардувань Східної Гути загинули не менше 500 цивільних осіб, з яких понад 100 - діти. За даними правозахисників, ще понад 2200 мирних жителів за цей час були поранені.

Напередодні члени Ради Безпеки ООН ухвалили резолюцію, в якій вони вимагають 30-денного перемир'я у Сирії. Це має уможливити доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.

Тим часом, як очікується, канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 25 лютого, обговорять з російським президентом Володимиром Путіним ситуацію в Сирії та втілення резолюції Ради Безпеки ООН. Про це повідомили у адміністрації президента Франції, інформує агентство dpa. Зокрема, Макрон і Меркель збираються обговорити з Путіним політичні плани щодо тривалого миру в Сирії. Режим припинення вогню є «необхідним першим кроком» до такого миру, зазначається у повідомленні.

Джерело: Deutsche Welle