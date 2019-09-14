США і Бразилія спрямують $100 млн на збереження амазонських лісів



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На думку голови МЗС Бразилії, єдиним способом справді захистити ліс є регіональний розвиток Амазонії

Сполучені Штати і Бразилія зобов'язалися внести 100 мільйонів доларів США у фонд збереження біорізноманіття у тропічних лісах Амазонки, яким керуватиме приватний бізнес. Про це держсекретар Майк Помпео і міністр закордонних справ Бразилії Ернесту Араужу повідомили під час зустрічі у Вашингтоні 13 вересня, передає Голос Америки.

На спільній прес-конференції Араужу спростував твердження, що Бразилія не здатна розв'язувати екологічні проблеми Амазонії, включно зі збільшенням кількості пожеж. Він заявив, що необґрунтовані тривоги щодо кліматичних змін загрожують суверенітету Бразилії. Насправді, за словами Араужу, головне питання – зростання кількості робочих місць для жителів Амазонського регіону.

«Регіональний розвиток Амазонії, на наше переконання, є єдиним способом справді захистити ліс. Тому нам потрібні нові ініціативи щодо створення робочих місць, які принесуть дохід жителям цього регіону, і саме тому наше партнерство зі Сполученими Штатами дуже важливе», - заявив глава МЗС Бразилії.

«Ми будемо нарощувати наші торговельні відносини, які вже щорічно вимірюються у більш ніж 100 млрд доларів. І цього місяця... бразильська і американська команди почнуть робити те, про що в березні домовилися наші президенти. Ми починаємо роботу над створенням інвестиційного фонду для Амазонії, в який за 11 років буде вкладено 100 мільйонів доларів для збереження біорізноманіття.., цей проєкт очолюватиме приватний сектор», - заявив держсекретар Майк Помпео.

Він також заявив про початок «нової важливої ери в американсько-бразильських відносинах.

Глава Держдепартаменту зазначив, що зараз у Бразилії знаходяться понад 180 000 біженців з Венесуели, які були змушені залишити батьківщину через економічний колапс і тиранію режиму Мадуро. «Ця щедрість – свідчення прихильності вашої країни до питань регіональної безпеки та захисту прав людини», - зазначив Помпео.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії Жаїр Болсонаро засудив ініціативу свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо створення міжнародного альянсу групи Великої сімки з порятунку лісів Амазонії.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив 26 серпня, що Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати нададуть для цих цілей 22 мільйони доларів і кошти будуть виділені «негайно». Таке рішення лідери розвинутих країн ухвалили на саміті в Біаррітці на південному заході Франції.

Нагадаємо, пожежі в тропічних лісах Амазонки почалися на початку серпня. У деяких штатах Бразилії оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.

Критики звинувачують президента Бразилії Жаїра Болсонару у тому, що його спрямована проти захисників довкілля риторика та бездіяльність нібито призвели до знеліснення Амазонки.

Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.

Тим часом на думку екоактивістів, Болсонару заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.