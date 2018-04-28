США не гарантують зняття санкцій з «Русала» навіть після відмови Дерипаски від компанії

Мінфін США дезавуював свою заяву щодо «Русала» і Дерипаски

Міністерство фінансів США заявило, що скорочення частки Олега Дерипаски в акціонерному капіталі алюмінієвої компанії «Русал» само по собі не є підставою для виведення російського металургійного гіганта з-під санкції. Представник Мінфіну вказав в п'ятницю, 27 квітня, агентству Reuters, що зміни у власності «Русала» не



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Олег Дерипаска

Мінфін США дезавуював свою заяву щодо «Русала» і Дерипаски

Міністерство фінансів США заявило, що скорочення частки Олега Дерипаски в акціонерному капіталі алюмінієвої компанії «Русал» само по собі не є підставою для виведення російського металургійного гіганта з-під санкції. Представник Мінфіну вказав в п'ятницю, 27 квітня, агентству Reuters, що зміни у власності «Русала» не гарантує припинення штрафних заходів.

Мінфін США «проводить ретельний аналіз фактів і обставин кожного із запитів на виключення з списку санкцій», наводить агентство слова представника відомства.

Раніше в той же день група компаній En +, що є контролюючим акціонером «Русала», повідомила, що Дерипаска погодився покинути раду її директорів і готовий скоротити свою частку в ній нижче 50 відсотків в рамках зусиль по взаємодії з управлінням мінфіну США з контролю за іноземними активами (OFAC).

23 квітня міністерство фінансів США заявило про можливість скасування санкцій щодо компанію «Русал», якщо Олег Дерепаска перестане контролювати дану компанію.

16 квітня повідомлялося, що акції компанії «Русал» знизилися до історичного мінімуму і втратили майже половину вартості після введення США нових штрафних заходів. За даними Forbes, через введення санкцій статки Дерипаски стрімко скоротилися майже на 1 млрд доларів і склали 5,3 млрд доларів - в результаті російський олігарх втратив більше 15 відсотків активів.

Джерело: Deutsche Welle