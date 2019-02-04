США посилять кордон із Мексикою ще 3750 військовими



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Протягом трьох місяців військові будуть на кордоні США і Мексики

У Пентагоні заявили про перекидання на південно-західний кордон США і Мексики військовослужбовців.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Військовослужбовці перебуватимуть там протягом трьох місяців, вони нададуть допомогу прикордонникам.

Відзначено, що загальна кількість американців, які охороняють кордон в тому районі, складе близько 4,3 тис. людина

Так, президент США Дональд Трамп ще в жовтні 2018 року заявляв про відправку військовослужбовців на кордон.

Трамп в листопаді також заявляв про підписання указу про часткове закриття кордону з Мексикою і про те, що військовим дозволяється відкривати вогонь по мігрантам, які намагаються нелегально потрапити до США.

Напередодні Сенат США одноголосно підтримав законопроект, який покликаний зупинити «шатдаун» на 35 днів.

За кілька годин до голосування в Сенаті президент США Дональд Трамп заявив, що домовився із Конгресом про тимчасове призупинення «шатдауну».

За його словам, угода передбачає фінансування роботи уряду та деяких федеральних установ на три тижні – до 15 лютого. До цього часу двопартійна комісія працюватиме над пакетом законів щодо забезпечення безпеки на кордоні.

Трамп також заявив, що має «дуже потужну альтернативу», але сказав, що «не збирається її використовувати». Вочевидь, він має на увазі його погрози оголосити надзвичайний стан в країні.

Раніше цього тижня Сенат США провалив дві пропозиції щодо завершення «шатдауну».

У США через «шатдаун» почались затримки рейсів: не працюють диспетчери.

Як повідомлялося раніше, «шатдаун» у США став рекордним в історії за тривалістю.