США скасовують пільговий режим торгівлі з Індією



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Після Китаю Дональд Трамп почав ревізію торгівлі з Індією

США з 5 червня припинять привілейований режим торгівлі з Індією, оголосив американський президент Дональд Трамп.

Індія протягом десятиріч була найбільшим бенефіціаром програми Загальної системи преференцій (GSP) США. Ця система дозволяла країні безмитно експортувати товарів на суму $5,7 млрд на рік, зазначає Конгрес США.

«Я визначив, що Індія не запевнила Сполучені Штати, що вона забезпечить справедливий і розумний доступ до своїх ринків (…) Відповідно, доцільно припинити визначення Індії, як країни-бенефіцара, що розвивається», - заявив американський президент у п'ятницю, 31 травня.

Він додав, що хоче, щоб американські товари мали більше доступу до індійського ринку.

У відповідь на заяву Трампа індійський уряд повідомив, що все одно буде прагнути до побудови міцних економічних зв'язків з США. «Індія, як і США та інші держави, завжди дотримуватиметься національних інтересів у цих питаннях», - йдеться у заяві міністерства торгівлі країни.

Індійський уряд наголосив, що розглядає цю проблему як частину поточних економічних відносин з США та буде продовжувати розвивати міцні зв'язки з ними.

Вашингтон вже давно скаржився на обмежений доступ до великого індійського ринку, що нараховує 1,3 мільярда людей. У 2017-2018 роках торговельний дефіцит США з Індією складав $26,7 млрд. За останніми даними, рівень економічного зростання в Індії скорочується третій квартал поспіль і з початку цього року становив 5,8%. Водночас рівень безробіття у країні в 2018 році досяг 45-річного максимуму.

Нагадаємо, 5 травня 2019 президент США Дональд Трамп через свій Twitter повідомив, що планує підвищити мита з 10% до 25% на майже половину всіх імпортних товарів із Піднебесної. Так було порушено перемир’я в торговельній війні США та Китаю, яке тривало з вересня минулого року.