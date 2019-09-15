США та Франція закликали Росію припинити розпочатий нею конфлікту Донбасі



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Штати і Франція «спільно виступають проти російської агресії проти України та на підтримку фундаментальних прав людини»

Росія має відігравати конструктивну участь у переговорах з імплементації Мінських домовленостей з метою припинення розпочатого та розпалюваного нею конфлікту на Сході України.

Про це заявили під час спільної зустрічі 13 вересня у Відні постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілморт та очільниця місії Франції при ОБСЄ Крістін Фаже, повідомляється на сайті американської місії.

«Росія повинна продовжувати брати конструктивну участь у переговорах з імплементації Мінських домовленостей заради припинення конфлікту, який вона розпочала та розпалювала», - заявили під час зустрічі керівники американської та французької місій при ОБСЄ.

Джеймс Гілморт та Крістін Фаже також підкреслили, що США і Франція «спільно виступають проти російської агресії проти України та на підтримку фундаментальних прав людини».

Обидві країни вважають, що ОБСЄ може відігравати важливішу роль у запобіганні та протидії безпековим викликам в Європі та Євразії. Російську агресію в Україні, окупацію частини її території та спробу анексії Криму під час зустрічі американського та французького дипломатів було названо одним з найважливіших таких викликів, йдеться у повідомленні.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що лідери чотирьох країн «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії на імовірній зустрічі не планують підписувати жодних документів.

Також спецпредставник США Курт Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.