США відновили авіаудари по Лівії



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Удари ведуться по позиціях бойовиків «Ісламської держави»

Сполучені Штати Америки за минулі вісім днів тричі завдавали авіаударів по терористах на території Лівії.

Про це повідомляє The Hill.

Удари ведуться по позиціях бойовиків «Ісламської держави». Перша атака була проведена поблизу міста Марзук 19 вересня, друга - 24 вересня, а 26 вересня було завдано удару на південному заході Лівії.

За даними американських військових, у кожному випадку були ліквідовані від 8 до 17 бойовиків.

Варто відзначити, що це перші удари США по терористах у Лівії за поточний рік. У 2018 році американці провели вісім операцій.

До слова, у серпні аеропорт у столиці Лівії призупинив роботу після ракетного обстрілу.

Також в результаті підриву автомобіля в лівійському Бенгазі загинули троє співробітників ООН, ще троє постраждали.