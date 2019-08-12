Аеропорт у столиці Лівії призупинив роботу після ракетного обстрілу



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Армія Хафтара завдала ракетних і артилерійських ударів по району Сук аль-Джума неподалік міжнародного аеропорту «Мітіга» Фото: Анадолу

Армія бунтівного генерала Хафтара завдала ракетного удару по аеропорту «Мітіга» на півночі Тріполі

Міжнародний аеропорт «Мітіга», що обслуговує столицю Лівії Тріполі, призупинив роботу після ракетного удару з боку сил генерала Халіфи Хафтара.

Про це повідомляє «Анадолу» з посиланням на Уряд національної згоди Лівії.

«Армія Хафтара завдала ракетного удару по аеропорту «Мітіга» на півночі Тріполі, і в зв'язку з цим було вирішено призупинити роботу повітряної гавані на невизначений термін», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже друге порушення перемир'я Лівійською національною армією.

Вранці 11 серпня уряд повідомив, що армія Хафтара завдала ракетних і артилерійських ударів по району Сук аль-Джума неподалік міжнародного аеропорту «Мітіга». В результаті обстрілу троє мирних жителів отримали поранення.

Нагадаємо, у суботу в результаті підриву автомобіля в лівійському Бенгазі загинули троє співробітників ООН, ще троє постраждали.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за цей напад.

До слова, міжнародно визнаний уряд Лівії оголосив режим припинення вогнюна час релігійного свята Кубран-байрам.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів був знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем.

За даними МЗС України, внаслідок атаки 5 серпня в аеропорту Місрата зруйнована хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені документи штурмана.

Екіпаж літака у повному складі евакуювали у безпечне місце, повідомили в міністерстві.