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    У світі

    У лівійському Бенгазі прогримів вибух: загинули двоє співробітників ООН

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    В місті Бенгазі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль - У лівійському Бенгазі прогримів вибух: загинули двоє співробітників ООН
    В місті Бенгазі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль

    Вибух стався у Бенгазі - оплоті самопроголошеної Лівійської національної армії

    Лівійські медпрацівники повідомили, що двоє співробітників ООН загинули, коли у торгового центру в східному місті Бенгазі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

    Про це пише AP.

    Зазначимо, що Бенгазі є оплотом самопроголошеної Лівійської національної армії.

    Влада повідомила, що вибух стався в суботу біля торгового центру «Аркан Молл» в районі Хавари, де люди збиралися за день до мусульманського свята Ід аль-Адхі для здійснення покупок.

    Це місце знаходиться недалеко від офісів Місії ООН по підтримці в Лівії. Відеозаписи, поширені в мережах, показують, що, схоже, автомобілі, які згоріли, належать ООН, у той час як в небі піднімався густий дим.

    Жодна група не взяла на себе відповідальність за цей напад.

    До слова, міжнародно визнаний уряд Лівії оголосив режим припинення вогню на час релігійного свята Кубран-байрам.

    Раніше повідомлялося, що в аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів був знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем.

    За даними МЗС України, внаслідок атаки 5 серпня в аеропорту Місрата зруйнована хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені документи штурмана.

    Екіпаж літака у повному складі евакуювали у безпечне місце, повідомили в міністерстві.

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