У лівійському Бенгазі прогримів вибух: загинули двоє співробітників ООН



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В місті Бенгазі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль

Вибух стався у Бенгазі - оплоті самопроголошеної Лівійської національної армії

Лівійські медпрацівники повідомили, що двоє співробітників ООН загинули, коли у торгового центру в східному місті Бенгазі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Про це пише AP.

Зазначимо, що Бенгазі є оплотом самопроголошеної Лівійської національної армії.

Влада повідомила, що вибух стався в суботу біля торгового центру «Аркан Молл» в районі Хавари, де люди збиралися за день до мусульманського свята Ід аль-Адхі для здійснення покупок.

Це місце знаходиться недалеко від офісів Місії ООН по підтримці в Лівії. Відеозаписи, поширені в мережах, показують, що, схоже, автомобілі, які згоріли, належать ООН, у той час як в небі піднімався густий дим.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за цей напад.

До слова, міжнародно визнаний уряд Лівії оголосив режим припинення вогню на час релігійного свята Кубран-байрам.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів був знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем.

За даними МЗС України, внаслідок атаки 5 серпня в аеропорту Місрата зруйнована хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені документи штурмана.

Екіпаж літака у повному складі евакуювали у безпечне місце, повідомили в міністерстві.