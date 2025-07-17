У США затримано чоловіка з пістолетами, луком і стрілами біля Капітолія

Наразі чоловікові офіційно не висунуто обвинувачень, але розслідування трива

У центрі Вашингтона поблизу Капітолію поліція затримала чоловіка, який перевозив у своєму авто кілька одиниць зброї, зокрема пістолети, лук і стріли. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Newsmax, інцидент стався на Пенсильванія-авеню.

Підозру у поліцейських викликало незвичне авто – на його даху був прикріплений триколісний велосипед. Під час огляду вони помітили лук, стріли та порожню кобуру для пістолета.

Після короткої розмови водій визнав, що в машині також є вогнепальна зброя.

Як уточнили в поліції Капітолію США, наразі чоловікові офіційно не висунуто обвинувачень, але розслідування триває.

Раніше ми писали, що Джуліана з Ріо-де-Жанейро скотилася схилом під час сходження на 3726-метрову гору Рінджані на острові Ломбок, що в Індонезії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sun.

За словами представника поліції Ніколаса Османа, нещасний випадок трапився, коли туристка через втому відстала від групи. «Потерпіла відчула втому. Гід порадив їй відпочити. Однак, коли він повернувся за нею, то жінки вже на місці не було», – пояснив Осман.

Потерпіла послизнулася, скотившись майже 300 метрів схилом, перш ніж зупинитися біля озера Сегара Анак. У кратері вона провела три дні без їжі та води.

Нагадаємо, в Індонезії 17 червня сталося потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі, розташованого на острові Флорес.

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