Індія заперечила припинення переговорів про закупівлю американської зброї

Журналісти повідомляли, що Індія поставила на паузу плани із закупівлі зброї та техніки зі США

Індійське Міноборони стверджує, що закупівлі здійснюються відповідно до чинних процедур

Міністерство оборони Індії назвало матеріал Reuters «неправдивим», де йшлося про призупинення переговорів щодо великих оборонних закупівель у Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of India.

Журналісти повідомляли, що Нью-Делі призупинив плани купівлі американської зброї та літаків через запровадження високих тарифів на індійський експорт. Закупівлі, про які мало бути оголошено під час запланованого візиту міністра оборони Раджнатха Сінгха до Вашингтона, включали бойові машини Stryker від General Dynamics, протитанкові ракети, Javelin від Raytheon і Lockheed Martin та шість розвідувальних літаків Boeing P8I для ВМС Індії в пропонованій угоді на $3,6 млрд.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив додаткові мита на індійські товари. Американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Індії вважає мита, які запровадив президент США Дональд Трамп, «несправедливими, необґрунтованими та нерозумними». The New York Times писала, що попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти.

Як повідомлялося, державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово припинили закупівлю російської нафти через мита, які запровадив президент США Дональд Трамп.

До слова, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.