Китай відклав запровадження митного тарифу щодо США

Пекін також пообіцяв вжити необхідних кроків для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів щодо США

Китай відтермінував додаткові митні тарифи щодо США на 90 днів

Уряд Китаю, синхронно з адміністрацією Сполучених Штатів, продовжив ще на 90 днів відтермінування додаткового митного тарифу у розмірі 24% на американський імпорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спеціальну заяву Міністерства торгівлі КНР.

«Починаючи з 12 серпня 2025 року дія 24% тарифу на американські товари буде призупинена ще на 90 днів. При цьому решта 10% тарифу на ці товари продовжить стягуватися», – зазначається в заяві.

Пекін також пообіцяв вжити необхідних кроків для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів щодо США. Це стосується, зокрема, виключення американських компаній із «чорних списків» та зняття обмежень на експорт рідкісноземельних елементів. Ці рішення ухвалені відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві 10-11 травня.

Як відомо, переговори щодо двосторонньої торговельної угоди між делегаціями США і Китаю також відбулися у Стокгольмі 28-29 липня. Тоді китайські представники заявили, що сторони домовилися відтермінувати взаємні підвищені тарифи ще на 90 днів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав новий виконавчий наказ, який продовжує дію припинення тарифів на китайські товари ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Трампа.

За словами президента, всі інші умови торговельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм залишаються незмінними.

Раніше, президент США Дональд Трамп не виключив, що зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року.

Він відзначив, що його відносини з китайським колегою є «дуже хорошими». За словами Трампа, Вашингтон «дуже близький» до досягнення торгової угоди з Пекіном.

До слова, Китай в рамках торгової угоди хоче, щоб США послабили експортний контроль над чіпами напередодні можливої зустрічі американського лідера Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Джерела розповіли журналістам, що китайські офіційні особи передали Вашингтону, що Пекін хоче послаблення обмежень на чіпи пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM). На думку американських експертів, це надасть КНР конкурентну перевагу в галузі штучного інтелекту (ШІ).

Зауважимо, на тлі переговорів Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. У червні стало відомо, що представники Пекіну та Вашингтону погодили рамки реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн у ході нещодавньої телефонної розмови й на перших переговорах у Женеві.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, заявив, що китайський лідер погодився відновити експорт рідкісноземельних металів у США.

За даними газети The Washington Post, адміністрація президента США пішла на низку поступок КНР через бажання уникнути загострення відносин.

Нещодавно Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із Сі Цзіньпіном. За словами американського лідера, він отримав запрошення відвідати Китай.

Пізніше глава Білого дому не виключив, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року, якщо торгову угоду буде досягнуто.