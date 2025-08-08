Головна Світ Політика
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
скриншот з відео

Історична подія відбулась сьогодні, 8 серпня

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Наступним кроком стане ратифікація документа парламентами обох держав, що стане остаточним етапом у встановленні тривалого миру між Вірменією та Азербайджаном.

Ключовим елементом домовленостей стало створення нового транзитного коридору через територію Вірменії, який з’єднає материковий Азербайджан із його анклавом Нахічевань.

США отримають ексклюзивні права на розвиток інфраструктури цього маршруту. Угода також означає суттєве послаблення впливу Росії на Південному Кавказі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що проведе зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Білому домі. 

