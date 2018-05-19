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    Стали відомі переможці виборів в Іраку

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    Муктада ас-Садр
    Муктада ас-Садр

    На парламентських виборах в Іраку здобув перемогу альянс націоналістів та комуністів

    Політичний блок під проводом націоналіста і релігійного проповідника Муктади ас-Садра здобуває найвищий результат на виборах в Іраку. Про це повідомляється в остаточних підсумках виборів, опублікованих виборчою комісією вранці в суботу, 19 травня. Альянс ас-Садра та комуністів «Маршируємо до реформ» здобув 54 із 329 місць у новому парламенті.

    «Альянс завоювання», який складається переважно із колишніх бійців шиїтських підтримуваних Іраном угруповань, що боролися проти «Ісламської держави», посів друге місце і матиме 47 місць у парламенті. Блок чинного прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді опинилася аж на третьому місці - у нього 42 депутатські крісла.

    За даними інформагенції AFP, ас-Садр, який бачить себе майбутнім прем'єр-міністром, сподівається сформувати коаліційний технократичний уряд із десятків дрібних партій. Однак формування уряду навряд чи буде простою задачею, зокрема і тому, що проти будь-яких коаліцій з ас-Садром виступає Іран. Представник Ірану генерал Кассем Сулеймані відправився до Багдада, щоб об'єднати шиїтів проти проповідника.

    Ас-Садр відомий тим, що очолював повстання проти американських військ під час вторгнення коаліційних сил в Ірак у 2003 році. Впродовж останніх кількох років він здобував політичну підтримку, виступаючи проти корупції в уряді та вимагаючи реформ від політичних еліт, що закріпилися в Іраку після 2003 року.

    Нагадаємо, аналітичний центр Stimson Center порахував в своєму новому дослідженні, що загальні витрати США на попередження і протидію тероризму протягом 2002-2017 років склали 2,8 трлн доларів.

    Джерело: Deutsche Welle

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