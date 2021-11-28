Харківщина перейшла до «жовтої» зони карантину
Станом на сьогодні у «жовтій» зоні п’ять областей
В Україні збільшилась кількість областей, що перейшли до «жовтої» зони карантину
В Україні збільшилась кількість областей, що перейшли до «жовтої» зони карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Станом на сьогодні у «жовтій» зоні п’ять областей, зокрема, до неї доєдналася Харківщина.
До цієї зони також входить Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області.
В «помаранчевій» зоні знаходиться одна область – Полтавська.
Всі інші області України та місто Київ входять до «червоної» зони карантину.
Нагадаємо, в Ізраїлі в суботу ввечері затвердили нові обмеження, щоб запобігти поширенню ковід-варіанту Omicron.
Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».
Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».
Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.
Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.