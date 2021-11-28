Харківщина перейшла до «жовтої» зони карантину

Станом на сьогодні у «жовтій» зоні п’ять областей

В Україні збільшилась кількість областей, що перейшли до «жовтої» зони карантину

В Україні збільшилась кількість областей, що перейшли до «жовтої» зони карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Станом на сьогодні у «жовтій» зоні п’ять областей, зокрема, до неї доєдналася Харківщина.

До цієї зони також входить Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області.

В «помаранчевій» зоні знаходиться одна область – Полтавська.

Всі інші області України та місто Київ входять до «червоної» зони карантину.

Нагадаємо, в Ізраїлі в суботу ввечері затвердили нові обмеження, щоб запобігти поширенню ковід-варіанту Omicron.

Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.

Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.

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