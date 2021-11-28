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    Як захиститися від Omicron: в ЄС опублікували рекомендації

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    Новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися - Як захиститися від Omicron: в ЄС опублікували рекомендації

    Новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися

    Країнам Євросоюзу рекомендують розглянути можливість ревакцинації осіб від 40 років

    У Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися. Про це повідомили у пресслужбі центру.

    Експерти рекомендують уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження новим штамом, та розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на ковід.

    Країнам Євросоюзу рекомендують розглянути можливість ревакцинації осіб від 40 років, щоб захистити найбільш вразливі категорії людей.

    Потім щепити дорослих віком від 18 років принаймні через шість місяців після завершення першого курсу щеплення для підвищення захисту від інфекції через зниження імунітету. Це потенційно може зменшити передачу вірусу в популяції та запобігти додатковій госпіталізації та летальним випадкам серед хворих.

    До слова, в Ізраїлі в суботу ввечері затвердили нові обмеження, щоб запобігти поширенню ковід-варіанту Omicron.

    Нагадаємо, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму. А раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.

    Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

    Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

    Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.

    Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.

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    Теги: ЄС США щеплення населення коронавірус
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    Як захиститися від Omicron: в ЄС опублікували рекомендації