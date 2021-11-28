Ізраїльські вчені навчилися знищувати коронавірус за дві секунди

Результати дослідження вчених можуть мати важливе значення для швидкої та ефективної дезінфекції поверхонь

Фахівці з Аріельського університету розробили спосіб знищення коронавірусу та інших поліовірусів усього за дві секунди. Про це інформує Jerusalem Post.

Зазначається, що для цього вчені використовували особливу форму випромінювання з довжиною хвилі близько 3 мм. За словами дослідників, це дає змогу їм знищувати 99% коронавірусу та інших поліовірусів із поверхонь протягом двох секунд.

Для порівняння: випромінювання мобільного телефона має довжину хвилі близько 30 см, а випромінювання мікрохвилі – близько 12 см.

Результати цього дослідження можуть мати важливе значення для швидкої та ефективної дезінфекції поверхонь. Наприклад, використовуючи з цією метою ультрафіолет, для дезінфекції потрібні хвилини, а іноді навіть ціла година.

Хвилі міліметрового діапазону знаходять безліч застосувань. Попередні дослідження показали, що в галузі медицини вони можуть бути дуже ефективними у боротьбі з пухлинами та у знищенні ракових клітин. Крім того, їх можна використовувати для передачі енергії та електрики без використання дротів, а також у процесі виробництва унікальних матеріалів, таких як синтетичні алмази.

Нагадаємо, в Ізраїлі в суботу ввечері затвердили нові обмеження, щоб запобігти поширенню ковід-варіанту Omicron.

Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.

Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.

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