Стало відомо, коли розсмокчеться «пробка» із кораблів у Суецькому каналі

На розблокування Суецького каналу і досі чекає 61 судно

Останні судна, які застрягли у Суецькому каналі через контейнеровоз Ever Given, пройдуть через судноплавний шлях у суботу. Про це оголосило управління Суецького каналу, передає Sky News Arabiya.

Глава управління Усама Рабійє уточнив, що в суботу в обидва напрямки пропливуть 85 суден, в тім числі і 61 корабель, який чекав на розблокування.

Усього ж у черзі на проходження через канал виявилися 422 судна.

Напередодні влада почала розслідування причин, за якими Ever Given сів на мілину. Найближчим часом будуть оголошені його результати, запевнив Рабійє.

Про успішну розблокування Суецького каналу стало відомо в понеділок, 29 березня.

Для того, щоб зняти судно з мілини, влада проводила днопоглиблювальні роботи з використанням земснарядів. Крім цього, гігантські буксири намагалися стягнути контейнеровоз, а екскаватори прибирали пісок від його бортів.

Зазначимо, що аварія контейнеровоза Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, на ритмічність відвантаження українського експорту не вплинула.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку у вівторок, 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

Експерти вважають, що інцидент матиме наслідки для світової торгівлі, оскільки призведе до затримки постачання товарів у різні куточки світу. Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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