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    Стало відомо, коли США можуть ввести санкції проти «Північного потоку – 2»

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    У грудні можливе запровадження нових санкцій, вважає експерт - Стало відомо, коли США можуть ввести санкції проти «Північного потоку – 2»
    У грудні можливе запровадження нових санкцій, вважає експерт
    Фото з відкритих джерел

    Американські конгресмени обговорюватимуть це питання у жовтні

    Колишній посол США в Німеччині (1985-1989 рр.), а нині керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт вважає, що Вашингтон може запровадити санкції проти газогону «Північний потік – 2» вже у грудні. Про це Берт заявив під час онлайн-дискусії в рамках Боннського міжнародного безпекового форуму, пише Укрінформ.

    «Дуже ймовірно, що в грудні буде дебатуватися пропозиція, щоб накласти американські санкції на будь-яку організацію, залучену до планування, будівництва, або експлуатації «Північний потік – 2»», – заявив Берт.

    Він нагадав, що Палата представників одностайно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США (NDAA), включаючи законодавство про санкції. І висловив припущення, що американські конгресмени обговорюватимуть це питання у жовтні.

    Берт вважає «малоймовірним» вето з боку президента США. Він визнає, що адміністрація – з урахуванням липневої домовленості Байдена з Меркель – буде прагнути вето. Але, на його думку, «адміністрація Байдена слабшає», тож невідомо, чи зможе президент протистояти законодавцям.

    Джо Байден, вважає експерт, втрачає вплив і не може переконати не лише республіканців, а й демократів у доцільності своєї інфраструктурної політики. За словами Берта, серед політиків у Вашингтоні немає жодного симпатика європейської енергетичної політики в контексті проєкту «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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    Теги: США санкції посол президент Вашингтон
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    Стало відомо, коли США можуть ввести санкції проти «Північного потоку – 2»