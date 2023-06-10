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В Сомалі вибухнув боєприпас: загинуло щонайменше 25 дітей

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Сомалі вибухнув боєприпас: загинуло щонайменше 25 дітей
Вибух боєприпасу в Сомалі забрав життя 25 дітей
фото з відкритих джерел

Трагедія трапилася поблизу міста Коріолей на півдні Сомалі

Унаслідок вибуху нерозірваного боєприпасу на полі для ігор поблизу міста Коріолі загинуло щонайменше 25 дітей. Про це повідомляє Сіньхуа.

Заступник районного комісара міста Абді Ахмед Алі розповів, що трагедію спричинили вибухонебезпечні рештки війни, такі як бомби та міни. Діти гралися з ними у відкритому полі в селі.

Тіла 22 дітей доставили до місцевої лікарні, ще двоє дітей вмерли вже у госпіталі. Одну відправили до лікарні в столицю Сомалі Могадішо, однак вона померла дорогою. Усі загиблі були хлопцями віком 10-15 років.

Понад десять років заколот проти центрального уряду Сомалі ведуть бойовики «Аль-Шабаб». Влада Уганди повідомила про загибель 54 своїх миротворців у Сомалі внаслідок нападу цих бойовиків.

Раніше, Джо Байден відправив до Сомалі американський військовий контингент для боротьби з терористами.

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Теги: Сомалі влада трагедія

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