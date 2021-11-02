Клімкін розповів, кого боїться Путін

Клімкін вважає, що на сьогодні Путін боїться тільки Байдена

Бліцкриг проти України неможливий, вважає Клімкін

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що сьогодні президент Росії Володимир Путін боїться тільки президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

За його словами, наразі на кордоні з Україною наразі не спостерігається «великих рухів».

«Рухи є, але не такі, які призведуть до масованого вторгнення завтра чи післязавтра. Бліцкриг проти України неможливий. Це зрозуміло навіть у Кремлі…», – вважає ексміністр.

Клімкін розповів, що сьогодні на всіх закритих експертних майданчиках обговорюється тема того, що якщо Китай у найближчій перспективі піде війною на Тайвань, щоб отримати контроль на ним, то це відкриє для президента Росії Володимира Путіна шанс намагатися отримати контроль над тими територіями, які РФ називає «Новоросією».

На думку Клімкіна, це і є мрією Путіна.

«Тому, звичайно, немає загрози завтра чи післязавтра. Це чесно потрібно сказати і не потрібно панікувати. Але ми маємо бути готові до підняття ставок... Ми маємо бути готовими до ескалації, не боятися, не панікувати стосовно завтра чи післязавтра, але спокійно готуватися, – наголосив він», – зазначив він.

Він зауважив, що наразі в України є два принципові способи забезпечення своєї безпеки.

Один – це бажання українців оборонятися, бойовий дух та бажання держави побудувати мінімально необхідний симетричний потенціал, зокрема, москітний флот та відповідний ракетний потенціал.

«І друге – це наші партнери. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні Путін боїться тільки Байдена», – підкреслив Клімкін.

Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародному співтоваристві.

Джерело: Уніан