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    У світі

    Столтенберг назвав Росію загрозою для НАТО

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    Раніше Столтенберг заявляв, що Російська Федерація несе відповідальність за дестабілізацію на сході України - Столтенберг назвав Росію загрозою для НАТО
    Раніше Столтенберг заявляв, що Російська Федерація несе відповідальність за дестабілізацію на сході України

    В якості відповіді на загрозу від РФ НАТО прискорено проводить найбільше коригування колективної оборони з часів холодної війни, - генсек НАТО

    Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку. Про це повідомляє сербська газета Політика.

    Зазначається, що Столтенберг в інтерв'ю газеті назвав Росію «самою непередбаченою ситуацією в сфері безпеки на багато років».

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    «Абсолютно точно, що сьогодні ми стикаємося з самої непередбаченої ситуацією в сфері безпеки на багато років. Це все більш агресивна політика Росії, кіберзагроза, гібридні загрози, нестабільність на Близькому Сході і в Північній Африці і терористична загроза, що постійно триває. В якості відповіді на це НАТО прискорено проводить найбільше коригування колективної оборони з часів холодної війни. Таким чином, у все менш передбачуваному світі НАТО так само важливий, як був завжди», - заявив Столтенберг.

    За словами генсека НАТО, міцні зв'язки між Європою і США зробили НАТО найсильнішим союзом в історії.

    Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Російська Федерація несе відповідальність за дестабілізацію на сході України.

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    Росія США НАТО політика Єнс Столтенберг
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