У Японії кількість довгожителів сягнула рекорду

У Японії проживає понад 86 тисяч довгожителів, віком понад 100 років, 88% із них – жінки

Урядове опитування показало, що кількість сторічних мешканців Японії досягла рекордно високого значення – понад 86 тисяч. Про це повідомляє NHK.

Відповідні дані оприлюднило японське міністерство охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Зазначається, що чисельність столітніх мешканців Японії постійно зростає вже 51 рік поспіль.

Опитування, що ґрунтується на реєстрах резидентів, показало, що загалом у країні понад 86,5тис. осіб мають вік 100 років і більше. Це число на 6 060 більше, ніж торік.

При цьому 88% сторічних (понад 76,5 тис.) – це жінки. Решта 10,1 тис. – чоловіки.

Найстарша жінка Японії – 118-річна Танака Кане, яка проживає в місті Фукуока, а найстарший чоловік – 111-річний Уеда Мікідзо, житель міста Нара.

Префектура Шімане має найбільший коефіцієнт столітнього населення – 134,75 на 100 тисяч осіб.

За Шімане слідує префектура Кочі – 126,29 на 100 тисяч осіб, тоді як префектура Кагосіма зафіксувала коефіцієнт у 118,74.

Префектура Сайтама має найменший коефіцієнт столітнього населення – 42,4 на 100 тисяч осіб, далі йдуть префектура Айті – 44,42 та префектура Тіба – 49,12.

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