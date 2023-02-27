У Росії правоохоронці масово затримують підлітків із «ПВК Редан»: деталі

Представники субкультури називають себе неформалами, виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу

Співробітники правоохоронних органів за вихідні провели кілька рейдів із затриманнями підлітків у торгових центрах у кількох містах Росії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, облави влаштували у торгових центрах Новосибірська, Курська, Казані та інших населених пунктів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Санкт-Петербурзі було затримано понад 100 осіб. Із матеріалів кримінальної справи випливає, що невстановлені особи, діючи групою осіб, грубо порушуючи громадський порядок, вчинили хуліганські дії в одному з ТРЦ, унаслідок яких постраждали кілька людей.

У Новосибірську поліцейські затримали понад 30 підлітків. У службі регіонального МВС розповіли, що з метою недопущення протиправних діянь на території одного з торгових центрів співробітниками поліції здійснено необхідні заходи, унаслідок яких низка громадян, у тому числі неповнолітніх, доставлена до відділів поліції органів внутрішніх справ регіону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Облави на підлітків почалися після кількох бійок за участю шанувальників японського коміксу Hunter x Hunter, які називають себе «ПВК Редан» за аналогією з вигаданою організацією з коміксу.

Перша бійка сталася на території фудкорту одного з торгових центрів у Москві 19 лютого. Після неї підлітки «забили стрілу» своїм супротивникам. Згодом масові бійки сталися й у інших ТЦ, де учасники «ПВК Редан» розпорошували газовий балончик в обличчя іншим.

Представники субкультури називають себе неформалами, виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Кажуть, що не асоціюють себе з приватною військовою компанією, а називаються так лише жартома.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, нещодавно в одному з готелів у Туреччині сталась масова бійка між українськими та російськими футболістами – ФК «Минай» з-під Ужгорода та ярославського «Шинніка».

Як відомо, причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди: українські футболісти пояснили, чому побили росіян (відео).