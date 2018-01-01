«Страйк виборців»: кількість затриманих в РФ активістів зросла до 340

Деяких активістів затримували не на самих акціях, а вдома або біля дому

У кількох містах Росії в день акції «страйк виборців», що відбувся на заклик опозиціонера Олексія Навального, затримали загалом щонайменше 340 людей. Відповідні дані наводить видання «Рбк» з посиланням на російський незалежний правозахисний медіа-проект «ОВД-Інфо». Затримання відбувалися принаймні у 25 містах.



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Затримання активістів в Росії

Деяких активістів затримували не на самих акціях, а вдома або біля дому

У кількох містах Росії в день акції «страйк виборців», що відбувся на заклик опозиціонера Олексія Навального, затримали загалом щонайменше 340 людей.

Відповідні дані наводить видання «Рбк» з посиланням на російський незалежний правозахисний медіа-проект «ОВД-Інфо».

Затримання відбувалися принаймні у 25 містах. Більшу частину затриманих уже відпустили, ще частина лишається в поліції.

Як додає «Радіо Свобода», декого відпустили без складання протоколів про адміністративне порушення, на інших такі протоколи складали. Щодо кількох активістів уже й винесли рішення, на кшталт штрафу у 150 тисяч рублів (нині це понад 76 тисяч гривень) чи адмінарешту на 10 діб.

Є також повідомлення про побиття декого з затриманих.

Деяких активістів затримували не на самих акціях, а вдома або біля дому. Серед затриманих є і журналісти.

Також серед затриманих – і фактичний організатор акції Олексій Навальний. Його затримали на мітингу в Москві, щоправда в неділю ввечері все ж відпустили.

Загалом в акції взяли участь тисячі людей. Наймасовіші демонстрації були в Москві і Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, поліцейські затримали російського опозиційного політика Олексія Навального 28 січня на Тверській вулиці в Москві під час акції «Страйк виборців».

Вранці поліція прийшла в офіс Фонду боротьби з корупцією. Поліцейські випиляли замок на дверях болгаркою.

У неділю, 28 січня, прихильники Навального проводили всеросійський страйк виборців через недопуск політика до президентських виборів. Влада Москви назвали акцію неправомірною і пообіцяла жорстко припиняти порушення громадського порядку.