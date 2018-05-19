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    Стрілянина у Німеччині: загинули двоє людей

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    У Саарбрюккені застрелені двоє людей

    У німецькому Саарбрюкені в суботу, 19 травня, в результаті стрілянини загинули дві людини. Поліція затримала одного підозрюваного, повідомив представник поліції.

    Інцидент стався у віддаленому районі Саарбрюкена Бребу-Фехінген. За інформацією поліції, чоловік відкрив стрілянину в житловому будинку і навколо нього, убивши при цьому двох членів своєї сім'ї. Кілька людей постраждали, один з них перебуває у важкому стані. Мотивом послужив, імовірно, розрив відносин або сімейна сварка.

    Нагадаємо, вчора у середній школі техаського міста Санта-Фе сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 10 людей.

    Згодом в середній школі Санта-Фе знайшли вибухівку.

    Нападник на школу в Техасі хотів покінчити з життям після масового вбивства.

    За попередньою інформацією посольства, українців немає серед жертв стрілянини в Техасі.

    Джерело: Deutsche Welle

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