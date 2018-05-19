Стрілянина у Німеччині: загинули двоє людей

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У Саарбрюккені застрелені двоє людей

У німецькому Саарбрюкені в суботу, 19 травня, в результаті стрілянини загинули дві людини. Поліція затримала одного підозрюваного, повідомив представник поліції.

Інцидент стався у віддаленому районі Саарбрюкена Бребу-Фехінген. За інформацією поліції, чоловік відкрив стрілянину в житловому будинку і навколо нього, убивши при цьому двох членів своєї сім'ї. Кілька людей постраждали, один з них перебуває у важкому стані. Мотивом послужив, імовірно, розрив відносин або сімейна сварка.

Нагадаємо, вчора у середній школі техаського міста Санта-Фе сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 10 людей.

Згодом в середній школі Санта-Фе знайшли вибухівку.

Нападник на школу в Техасі хотів покінчити з життям після масового вбивства.

За попередньою інформацією посольства, українців немає серед жертв стрілянини в Техасі.

Джерело: Deutsche Welle