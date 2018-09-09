Стрілянина в американському McDonald's: загинула людина
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Внаслідок стрілянини чотири людини дістали поранення
У місті Оберн в штаті Алабама конфлікт у McDonald's завершився стрільбою, внаслідок чого загинув 20-річний хлопець, а ще 4 людини дістали поранення. Про це повідомляє Auburn News.
Зазначається, що правоохоронці отримали інформацію про інцидент 9 вересня близько 2:24.
Поліцейські прибули на місце події та почули декілька пострілів. Згодом вони знайшли застреленим 20-річного хлопця.
19-річна дівчина, 17-річний хлопець та 21-річний студент Обернського університету дістали поранення, їх доставили до лікарні. У поліції наголосили, що загрози їхньому життю немає.
Постраждалого 16-річного підлітка, який отримав важкі травми, доправили гелікоптером до регіонального медичного центру.
За попередніми даними поліції, конфлікт у McDonald's стався на побутовому ґрунті.
Нагадаємо, у четвер, 6 вересня в американському Цинциннаті (штат Огайо) сталася стрілянина, жертвами якої стали чотири людини.
Джерело: Громадське