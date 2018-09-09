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    У світі

    Стрілянина в американському McDonald's: загинула людина

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    McDonald's, де все сталося - Стрілянина в американському McDonald's: загинула людина
    McDonald's, де все сталося

    Внаслідок стрілянини чотири людини дістали поранення

    У місті Оберн в штаті Алабама конфлікт у McDonald's завершився стрільбою, внаслідок чого загинув 20-річний хлопець, а ще 4 людини дістали поранення. Про це повідомляє Auburn News.

    Зазначається, що правоохоронці отримали інформацію про інцидент 9 вересня близько 2:24.

    Поліцейські прибули на місце події та почули декілька пострілів. Згодом вони знайшли застреленим 20-річного хлопця.

    19-річна дівчина, 17-річний хлопець та 21-річний студент Обернського університету дістали поранення, їх доставили до лікарні. У поліції наголосили, що загрози їхньому життю немає.

    Постраждалого 16-річного підлітка, який отримав важкі травми, доправили гелікоптером до регіонального медичного центру.

    За попередніми даними поліції, конфлікт у McDonald's стався на побутовому ґрунті.

    Нагадаємо, у четвер, 6 вересня в американському Цинциннаті (штат Огайо) сталася стрілянина, жертвами якої стали чотири людини.

    Джерело: Громадське

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