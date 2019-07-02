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    У світі

    Суд в РФ заарештував Навального на 10 діб

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    Російський опозиціонер Олексій Навальний - Суд в РФ заарештував Навального на 10 діб
    Російський опозиціонер Олексій Навальний

    Суд визнав Навального винним у повторному порушенні порядку проведення і участі в публічному заході

    Хорошевський районний суд Москви в понеділок заарештував на 10 діб російського опозиціонера та голову «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що суд визнав Навального винним у повторному порушенні порядку проведення і участі в публічному заході. За версією звинувачення, 12 червня під час ходи в підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова, Навальний брав участь у перекритті вулиці, а також скандував політичні гасла.

    Політик пов'язує арешт з активною участю в кампанії з висунення опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи, вибори до якої призначені на 8 вересня.

    Як відомо, 12 червня у Москві спецпризначенці затримали опозиціонера Навального.

    Нагадаємо, у травні суд Москви на 20 діб заарештував соратника Олексія Навального, колишнього главу його передвиборного штабу Леоніда Волкова

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