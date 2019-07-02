Суд в РФ заарештував Навального на 10 діб



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Російський опозиціонер Олексій Навальний

Суд визнав Навального винним у повторному порушенні порядку проведення і участі в публічному заході

Хорошевський районний суд Москви в понеділок заарештував на 10 діб російського опозиціонера та голову «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що суд визнав Навального винним у повторному порушенні порядку проведення і участі в публічному заході. За версією звинувачення, 12 червня під час ходи в підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова, Навальний брав участь у перекритті вулиці, а також скандував політичні гасла.

Політик пов'язує арешт з активною участю в кампанії з висунення опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи, вибори до якої призначені на 8 вересня.

Як відомо, 12 червня у Москві спецпризначенці затримали опозиціонера Навального.

Нагадаємо, у травні суд Москви на 20 діб заарештував соратника Олексія Навального, колишнього главу його передвиборного штабу Леоніда Волкова