Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити там воєнний стан

Поїздка Остіна до Південної Кореї мала відбутися у «важливий геополітичний момент у регіоні»

Із Південною Кореєю проводилися консультації щодо зміни планів

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував свій візит до Південної Кореї після невдалої спроби президента країни Юн Сок Йоля ввести воєнний стан. Про це повідомляє Reuters.

Один з чиновників, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що поїздка планувалася в найближчій перспективі, але було вирішено, що зараз не найкращий час. Також були проведені консультації з Південною Кореєю щодо зміни планів.

Поїздка Остіна до Південної Кореї мала відбутися у «важливий геополітичний момент у регіоні»/ Остін залишить посаду до 20 січня, до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа.

Сполучені Штати тримають у Південній Кореї 28,5 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Наразі відповідно до законодавства країни президенту Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Голосування про дострокове припинення повноважень південнокорейського президента має відбутися у Національних зборах 6-7 грудня.

До слова, парламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля через невдалу спробу ввести воєнний стан, але його партія пообіцяла виступити проти цього кроку. Законодавці можуть проголосувати за законопроєкт вже у п’ятницю.

Голова провідної в Південній Кореї партії «Тобуро» Лі Чже Мен назвав спробою «палацового перевороту» введення воєнного стану президентом Юн Сок Йолем.