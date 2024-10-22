Демограф розповіла, як мобілізація змінила ринок праці в Україні

Роботодавці в Україні зацікавлені у чоловіках, старших за 60 років, та жінках

За перші два тижні повномасштабної війни Україну залишили 1,5 млн громадян

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова повідомила, що роботодавці в Україні зацікавлені у чоловіках, старших за 60 років, та жінках. Під час інтерв'ю Spiegel вона зазначила, що повномасштабне російське вторгнення негативно вплинуло на економіку, а мобілізація змінила ринок праці.

«З погляду роботодавця, ідеальний працівник сьогодні – це той, кому вже виповнилося 60 років і тому його не можна призвати в армію», – зазначила Лібанова, додаючи, що нестача робочих рук була помітна ще до війни. Тепер же Мінекономіки попереджає, що державі потрібні 4,5 мільйона працівників.

Демограф також розповіла, що за перші два тижні повномасштабної війни Україну залишили 1,5 млн громадян. Зараз же сплесків міграції немає ні в той, ні в інший бік.

Нагадаємо, Україна готується до можливих викликів, які виникнуть після перемоги, зокрема, до потенційного напливу мігрантів з Росії. Про це заявила в інтерв'ю «Главкому» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Лібанова зауважує, що зупинення мігрантів є непростим питанням.

Раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів. Ця інформація сколихнула мережу.

До слова, Елла Лібанова також казала, що у 2033 році чисельність населення України становитиме від 26 до 35 млн людей. На думку Лібанової, про повернення до показника 45 млн людей мова взагалі не йдеться.