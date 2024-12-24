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Латвія передала Україні 612 конфіскованих у нетверезих водіїв авто

Ірина Бура
glavcom.ua
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Латвія передала Україні 612 конфіскованих у нетверезих водіїв авто
фото з відкритих джерел

Минулого року Латвія відправила в Україну 271 автомобіль

Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв машини на загальну суму €2,25 млн. Про це з посиланням на Службу державних доходів (VID) Латвії повідомляє Delfi.

Як зазначається, 16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності Латвійської держави. До таких машин, зокрема, входить транспорт, який був конфіскований у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

З моменту набрання чинності вищезгаданих змін до закону латвійський уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.

За даними видання, Україні було передано загалом 612 автомобілів вартістю, попередньо, €2,25 млн.

Нагадаємо, минулого року Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, які конфіскувала у нетверезих водіїв. Загальна вартість автівок склала майже €1 млн. 

До слова, країни, що входять до «коаліції дронів» та «морської коаліції», у рамках формату «Рамштайн» почнуть із січня 2025 року постачати Україні «десятки тисяч» безпілотників різних типів. Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард.

«Можу підтвердити, що в січні очікується значна зміна – ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських і безпілотних можливостей, які Великобританія очолює разом з нашими партнерами з Норвегії та Латвії», – заявив Поллард.

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Теги: автомобіль Латвія машини населення Україна транспорт

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