  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Сутички у бразильських в'язницях: вже загинули щонайменше 55 осіб

    • Розсилка
    Влада штату пообіцяла збільшити кількість правоохоронців, які мають покласти край сутичкам - Сутички у бразильських в'язницях: вже загинули щонайменше 55 осіб
    Влада штату пообіцяла збільшити кількість правоохоронців, які мають покласти край сутичкам

    Правоохоронці штату знайшли щонайменше 40 загиблих із ознаками смерті шляхом задушення

    На півночі Бразилії в чотирьох в'язницях внаслідок спалаху насилля загинули щонайменше 55 в'язнів. Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що всі пенітенціарні установи, про які йдеться, розташовані у штаті Амазонія.

    Читайте також

    «Правоохоронці штату знайшли в понеділок, 27 травня, щонайменше 40 трупів із ознаками смерті шляхом задушення. Ще 15 в'язнів загинули 26 травня в одній із в'язниць неподалік міста Манаус - столиці Амазонії. Таким чином, насильницькі сутички тривають уже кілька днів», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, втручання військової поліції дозволило уникнути ще більшої кількості жертв, заявили у одній із пенітенціарних установ. Влада штату пообіцяла збільшити кількість правоохоронців, які мають покласти край сутичкам.

    Як повідомлялося, 26 травня у результаті бійки між в'язнями в бразильській в'язниці загинуло 15 людей.

    Нагадаємо, 27 травня у мережу виклали відео бунту в одеській колонії (18+).

    Читайте також
    арешт смерть Бразилія в'язниця поліція влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ