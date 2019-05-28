Сутички у бразильських в'язницях: вже загинули щонайменше 55 осіб



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Влада штату пообіцяла збільшити кількість правоохоронців, які мають покласти край сутичкам

Правоохоронці штату знайшли щонайменше 40 загиблих із ознаками смерті шляхом задушення

На півночі Бразилії в чотирьох в'язницях внаслідок спалаху насилля загинули щонайменше 55 в'язнів. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що всі пенітенціарні установи, про які йдеться, розташовані у штаті Амазонія.

«Правоохоронці штату знайшли в понеділок, 27 травня, щонайменше 40 трупів із ознаками смерті шляхом задушення. Ще 15 в'язнів загинули 26 травня в одній із в'язниць неподалік міста Манаус - столиці Амазонії. Таким чином, насильницькі сутички тривають уже кілька днів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, втручання військової поліції дозволило уникнути ще більшої кількості жертв, заявили у одній із пенітенціарних установ. Влада штату пообіцяла збільшити кількість правоохоронців, які мають покласти край сутичкам.

Як повідомлялося, 26 травня у результаті бійки між в'язнями в бразильській в'язниці загинуло 15 людей.

Нагадаємо, 27 травня у мережу виклали відео бунту в одеській колонії (18+).