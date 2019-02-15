Світові витрати на оборону зросли майже на 2% - експерти



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«Китай, можливо, є ще більшим викликом, [ніж Росія,] оскільки ставить на озброєння все більш передові військові системи і проводить стратегію, спрямовану на те, щоб розширити можливості своїх збройних сил», - йдеться в документі

Тривогу у Заходу викликало розміщення у Криму російських зенітних ракетних комплексів С-400, - аналітики

Минулого року західні країни продовжили нарощувати оборонні витрати, частково у зв'язку з побоюваннями з приводу військового посилення РФ та Китаю. Про це заявляють автори доповіді «Військовий баланс», що готувалася до відкриття Мюнхенської конференції з безпеки, пише агентство Reuters.

Експерти стверджують, що, серед іншого, тривогу у Заходу викликало розміщення у Криму російських зенітних ракетних комплексів С-400.

«Китай, можливо, є ще більшим викликом, [ніж Росія,] оскільки ставить на озброєння все більш передові військові системи і проводить стратегію, спрямовану на те, щоб розширити можливості своїх збройних сил далеко від власної території», - йдеться в документі.

Експерти розташованого в Лондоні IISS прогнозують, що країни ЄС в цьому році продовжать зазнавати утиску США, які зацікавлені в збільшенні європейських оборонних бюджетів. Очікується, що на зустрічі глав МЗС країн НАТО, яка пройде у Вашингтоні в квітні, глава Білого дому Дональд Трамп знову заявить про те, що всі члени НАТО повинні витрачати на оборону не менше 2% від свого ВВП. При цьому для того, щоб цей показник був досягнутий, європейським членам НАТО довелося б виділити на ці цілі додатково $ 102 млрд.

У доповіді систематизовані дані про динаміку військового потенціалу й оборонні витрати 171 країни світу. Вона не включає дані по країнах Близького Сходу, де триває збройне протистояння (Лівії і Сирії), а також тим країнам, які не публікують відомості за відповідними бюджетними статтями (ОАЕ і Катар).

Як відомо, сьогодні в Мюнхені стартувала 55-та щорічна конференція з безпеки, що триватиме три дні. У рамках конференції президент України Петро Порошенко проведе зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом і спецпредставником Держдепартаменту з питань України Куртом Волкером.