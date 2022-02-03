Світовий рекорд: метеорологи зафіксували велетенську блискавку

Розряд був завдовжки понад 700 кілометрів

Фахівцям із всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) вдалося «зловити» рекордні за довжиною та тривалістю блискавки. Про це інформує World Meteorological Organization.

Метеорологи змогли зафіксувати блискавку довжиною 768 кілометрів, що на 60 км більше за попередній рекорд. Таке явище сталося у небі над південним узбережжям США 29 квітня 2020 року.

WMO has verified 2 new world records for lightning in notorious #megaflash hotspots



Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA on 29.4.2020



Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on 18.6.2020@NOAA pic.twitter.com/ijPXXue0bD — World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022

Фахівці назвали це природне явище небезпечним, адже щороку воно забирає сотні життів. Наприклад, у 1994 році подібна блискавка вбила одразу 469 людей.

18 червня 2020 року в районі кордону Уругваю та Аргентини була помічена найтриваліша блискавка. За даними метеорологів, спалах тривав 17,102 секунди. Колишній рекорд зафіксовано в Аргентині під час грози 4 березня 2019 року. Тоді тривалість блискавки становила 16,73 секунди.

Нагадаємо, раніше в Австралії підлітка від смерті після удару блискавки врятувало взуття.