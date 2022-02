Світовий рекорд: метеорологи зафіксували велетенську блискавку

Фахівцям із всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) вдалося «зловити» рекордні за довжиною та тривалістю блискавки. Про це інформує World Meteorological Organization.

Метеорологи змогли зафіксувати блискавку довжиною 768 кілометрів, що на 60 км більше за попередній рекорд. Таке явище сталося у небі над південним узбережжям США 29 квітня 2020 року.

WMO has verified 2 new world records for lightning in notorious #megaflash hotspots



Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA on 29.4.2020



Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on 18.6.2020@NOAA pic.twitter.com/ijPXXue0bD