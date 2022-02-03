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    Світовий рекорд: метеорологи зафіксували велетенську блискавку

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    Фахівці змогли &laquo;впіймати&raquo; рекордні блискавки за допомогою новітніх супутникових технологій - Світовий рекорд: метеорологи зафіксували велетенську блискавку
    Фахівці змогли «впіймати» рекордні блискавки за допомогою новітніх супутникових технологій
    фото з відкритих джерел

    Розряд був завдовжки понад 700 кілометрів

    Фахівцям із всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) вдалося «зловити» рекордні за довжиною та тривалістю блискавки. Про це інформує World Meteorological Organization.

    Метеорологи змогли зафіксувати блискавку довжиною 768 кілометрів, що на 60 км більше за попередній рекорд. Таке явище сталося у небі над південним узбережжям США 29 квітня 2020 року.

    Фахівці назвали це природне явище небезпечним, адже щороку воно забирає сотні життів. Наприклад, у 1994 році подібна блискавка вбила одразу 469 людей.

    18 червня 2020 року в районі кордону Уругваю та Аргентини була помічена найтриваліша блискавка. За даними метеорологів, спалах тривав 17,102 секунди. Колишній рекорд зафіксовано в Аргентині під час грози 4 березня 2019 року. Тоді тривалість блискавки становила 16,73 секунди.

    Нагадаємо, раніше в Австралії підлітка від смерті після удару блискавки врятувало взуття.

    Теги: рекорд
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    Світовий рекорд: метеорологи зафіксували велетенську блискавку