У Австралії підлітка від смерті після удару блискавки врятувало взуття

Хлопчик вижив після потужного удару блискавки

В австралійському штаті Квінсленд 14-річний хлопець вижив після удару блискавки завдяки підошвам черевиків. Взуття врятувало йому життя, пише видання Daily Mail.

Телін Роуз йшов до школи під час грози. Поблизу блискавка потрапила в металевий стовп, що розташований поблизу. А потім пройшла через тіло підлітка. Внаслідок потужного електричного удару австралійця відкинуло на землю.

Удар блискавки бачив чоловік, що сидів у припаркованій машини. Він вибіг на допомогу і відніс підлітка до будівлі школи.

Мати постраждалого Мішель Німмо розповіла, що їй зателефонували зі школи за кілька хвилин після того, як син пішов до школи. Педагоги викликали для школяра «швидку» допомогу. Юнака шпиталізували, аби перевірити, як функціонують його життєво важливі органи.

За словами медиків, хлопцеві дуже пощастило, що він вижив після удару блискавки. Мовляв, ніколи не бачили подібних випадків, адже життя підлітку врятували товсті підошви черевиків, які поглинули більшу частину струму.

Хлопець каже, що нічого не чув і не відчував упродовж цілої хвилини після потужного електричного розряду. На ступнях та плечах юнака залишилися тимчасові мітки після удару блискавки. Адже потенційно він може сягати 500 мільйонів вольт.