Таємнича смерть канадського мільярдера визнана вбивством

Поліція має докази, щоб назвати смерть мільярдера та його дружини подвійним вбивством

Поліція вважає, що канадський мільярдер Баррі Шерман і його дружина Хані були вбиті. Про це повідомляє AP. Представник поліції Сьюзан Гомес повідомила, що слідчі дійшли такого висновку після шести тижнів розслідування, але відмовилася обговорювати ймовірні мотиви вбивць і можливих підозрюваних. «У нас є достатньо доказів, щоб назвати це



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Баррі (справа) і Хані Шерман

Поліція має докази, щоб назвати смерть мільярдера та його дружини подвійним вбивством

Поліція вважає, що канадський мільярдер Баррі Шерман і його дружина Хані були вбиті. Про це повідомляє AP.

Представник поліції Сьюзан Гомес повідомила, що слідчі дійшли такого висновку після шести тижнів розслідування, але відмовилася обговорювати ймовірні мотиви вбивць і можливих підозрюваних.

«У нас є достатньо доказів, щоб назвати це подвійним убивством, і що Хані і Баррі Шермани були насправді мішенню», - сказала Гомес.

Вона сказала, що востаннє їх бачили живими ввечері в середу, 13 грудня. Їх тіла були виявлені вранці в п'ятницю 15 грудня 2017 року.

Як раніше повідомила поліція, канадський мільярдер Баррі Шерман і його дружина померли через здавлювання шиї мотузкою.

Нагадаємо, 16 грудня у Торонто у власному будинку знайшли мертвими главу фармацевтичної компанії Apotex мільярдера Баррі Шерман і його дружину Хані Шерман. Бізнесмену було 75 років, його дружині — 70. Тіла подружжя знайшов у підвалі будинку агент з нерухомості (незадовго до смерті Шермани виставили свій будинок на продаж).