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Китай підкорює авторинок Європи. Тисячі електромобілів прибули до Німеччини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Китай підкорює авторинок Європи. Тисячі електромобілів прибули до Німеччини
Концерн BYD замовив на верфях у Китаї вісім ролкерів завдовжки 200 метрів, кожен здатний перевозити приблизно 7700 автомобілів
фото: DW

Китайський автобудівельник BYD буде відправляти тисячі електромобілів за допомогою власних гігантських ролкерів 

До німецього порту Бремерхафен прибув перший із восьми гігантських ролкерів (суден), на борту якого – 3000 легкових машин китайського концерну BYD. Про це повідомляє DW.  

Видання зазначає, що це прем'єра та початок нового етапу в експансії автопрому Китаю на світовому ринку. Минулого року концерн BYD, випередивши американського конкурента Tesla, став найбільшим у світі виробником електромобілів. І ось тепер почав займатися морськими перевезеннями авто.

Зазначається, що судно-автовоз з номером 1 – лише початок. Концерн BYD замовив на верфях у Китаї, загалом вісім таких ролкерів завдовжки 200 метрів, кожен здатний перевозити приблизно 7700 автомобілів. Власний флот покликаний забезпечити концерну безперебійне постачання своїх електромобілів Made in China на експортні ринки, насамперед – до Європи.

Китайські виробники електромобілів та гібридів, що поєднують електричний мотор із двигуном внутрішнього згоряння, почали заходити на європейський ринок фактично лише у другій половині 2022 року. Однією з їх ключових конкурентних переваг вважаються акумуляторні батареї, що випускаються в Китаї, зокрема і концерном BYD, ще однією – ціни, які в ЄС нерідко називають демпінговими.

Проте, частка електромобілів з Китаю на ринку ФРН поки що вкрай мала. За підсумками 2023 сумарна частка китайських легкових машин на автомобільному ринку Німеччини, найбільшому в Європі, склала всього близько 1,3%, зазначає німецька економічна газета Handelsblatt. 

«Я не вірю, що бодай один з китайських виробників може реально конкурувати на рівних з європейськими, японськими та південнокорейськими виробниками в Європі», – каже Йохен Зіберт, засновник консалтингової фірми JSC Automotive, що спеціалізується на китайському авторинку.

На його думку, сильні сторони китайських виробників, швидше за все, полягають у «різних електронних гаджетах», як він їх називає. Йдеться про функцію караоке для пасажирів чи пристрої доповненої реальності. Це привабить покупців у Китаї, але німецькі покупці у більш високому ціновому сегменті дещо більш консервативні та зазвичай уникають занадто великої кількості електроніки, вважає експерт.

Нагадаємо, в яких областях українці найчастіше купують електрокари? В жовтні 2023 року українці придбали майже 6,2 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 156% більше, ніж у вересні минулого 2022 року, та на 1,6% більше ніж у вересні-2023.

Також МВС назвало причину, чому електромобілі купують частіше.

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Теги: Китай ринок Електромобілі авторинок

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