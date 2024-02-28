Китай підкорює авторинок Європи. Тисячі електромобілів прибули до Німеччини

Концерн BYD замовив на верфях у Китаї вісім ролкерів завдовжки 200 метрів, кожен здатний перевозити приблизно 7700 автомобілів

Китайський автобудівельник BYD буде відправляти тисячі електромобілів за допомогою власних гігантських ролкерів

До німецього порту Бремерхафен прибув перший із восьми гігантських ролкерів (суден), на борту якого – 3000 легкових машин китайського концерну BYD. Про це повідомляє DW.

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Видання зазначає, що це прем'єра та початок нового етапу в експансії автопрому Китаю на світовому ринку. Минулого року концерн BYD, випередивши американського конкурента Tesla, став найбільшим у світі виробником електромобілів. І ось тепер почав займатися морськими перевезеннями авто.

Зазначається, що судно-автовоз з номером 1 – лише початок. Концерн BYD замовив на верфях у Китаї, загалом вісім таких ролкерів завдовжки 200 метрів, кожен здатний перевозити приблизно 7700 автомобілів. Власний флот покликаний забезпечити концерну безперебійне постачання своїх електромобілів Made in China на експортні ринки, насамперед – до Європи.

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Китайські виробники електромобілів та гібридів, що поєднують електричний мотор із двигуном внутрішнього згоряння, почали заходити на європейський ринок фактично лише у другій половині 2022 року. Однією з їх ключових конкурентних переваг вважаються акумуляторні батареї, що випускаються в Китаї, зокрема і концерном BYD, ще однією – ціни, які в ЄС нерідко називають демпінговими.

Проте, частка електромобілів з Китаю на ринку ФРН поки що вкрай мала. За підсумками 2023 сумарна частка китайських легкових машин на автомобільному ринку Німеччини, найбільшому в Європі, склала всього близько 1,3%, зазначає німецька економічна газета Handelsblatt.

«Я не вірю, що бодай один з китайських виробників може реально конкурувати на рівних з європейськими, японськими та південнокорейськими виробниками в Європі», – каже Йохен Зіберт, засновник консалтингової фірми JSC Automotive, що спеціалізується на китайському авторинку.

На його думку, сильні сторони китайських виробників, швидше за все, полягають у «різних електронних гаджетах», як він їх називає. Йдеться про функцію караоке для пасажирів чи пристрої доповненої реальності. Це привабить покупців у Китаї, але німецькі покупці у більш високому ціновому сегменті дещо більш консервативні та зазвичай уникають занадто великої кількості електроніки, вважає експерт.

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Нагадаємо, в яких областях українці найчастіше купують електрокари? В жовтні 2023 року українці придбали майже 6,2 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 156% більше, ніж у вересні минулого 2022 року, та на 1,6% більше ніж у вересні-2023.

Також МВС назвало причину, чому електромобілі купують частіше.