Байден виступить із зверненням «Про стан справ у державі». Йтиметься і про Україну

Сьогодні ввечері, 7 березня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить із промовою «Про стан справ у країні». Він, зокрема, планує закликати законодавців негайно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, а також йдеться у дописі Байдена у мережі Х.

«Завтра ввечері о 21:00 я виступлю зі зверненням «Про стан справ у державі» – написав Байден у соцмережі X.

See you tomorrow night at 9 PM ET. pic.twitter.com/KazBXBPdZQ