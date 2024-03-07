Байден виступить із зверненням «Про стан справ у державі». Йтиметься і про Україну

За словами речниці Білого дому, президент розповість про свій план щодо поліпшення життя всіх американців

Сьогодні ввечері, 7 березня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить із промовою «Про стан справ у країні». Він, зокрема, планує закликати законодавців негайно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, а також йдеться у дописі Байдена у мережі Х.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Завтра ввечері о 21:00 я виступлю зі зверненням «Про стан справ у державі» – написав Байден у соцмережі X.

See you tomorrow night at 9 PM ET. pic.twitter.com/KazBXBPdZQ Будь ласка, читайте текст після реклами March 7, 2024

«Я буду дуже уважною і не буду випереджати президента в його промові про стан справ у державі. Але, знаєте, президент – у тому, що стосується, звісно ж, України, – збирається й надалі доводити, що республіканці мають рухатися вперед, а спікер має винести на обговорення додатковий законопроєкт щодо національної безпеки. Ми знаємо, що це отримає переважну підтримку» – заявила Карін Жан-П’єр.

За словами речниці Білого дому, президент розповість про свій план щодо поліпшення життя всіх американців. Це включає, зокрема. зниження вартості послуг для американців і надання людям більшої свободи дій, зниження страхових внесків на охорону здоров'я і боротьбу з пандемією.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Джо Байдена до Конгресу у четвер, 7 березня, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. За словами чиновників, знайомих із планом Білого дому, першу леді Джілл Байден хотіли посадити поряд із Зеленською та Навальною. Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському диктатору Путіну, мав стати потужним фоном для виступу президента Байдена.