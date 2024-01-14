Китай різко відреагував на вибори на Тайвані

Пекін продовжить дотримуватися принципу одного Китаю

Уряд Китаю вважає, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР і які б зміни не відбулися на острові, незмінним залишається той факт, що у світі є лише один Китай, а Тайвань є його частиною. Про це заявив речник Управління у справах Тайваню Держради КНР, йдеться на сайті міністерства закордонних справ Китаю.

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Також зазначається, що незмінними залишаються позиція уряду КНР щодо підтримки принципу одного Китаю та протидії сепаратизму «незалежності Тайваню», «двох Китаїв» і «один Китай, один Тайвань», а також переважний консенсус міжнародної спільноти стосовно дотримання принципу одного Китаю.

«Принцип одного Китаю є надійною опорою миру та стабільності в Тайванській протоці. Ми віримо, що міжнародне співтовариство й надалі дотримуватиметься принципу одного Китаю, розумітиме та підтримуватиме справедливу справу китайського народу, який протидіє сепаратистській діяльності «незалежності Тайваню» та прагне досягти національного возз’єднання», – підкреслив речник.

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Нагадаємо, що у вчорашніх виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова, прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). Він – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат. Лай Цінде заявив, що прихильний до захисту Тайваню від загроз і залякування з боку материкового Китаю. Він має намір зберегти для острова «status-quo» та використовувати діалог замість конфронтації.

На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховувала занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема, Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

До слова, американський лідер Джо Байден заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню, після того як тамтешні виборці дали відсіч Китаю і висунули правлячу партію на третій термін.